miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Balance

Las familias sanjuaninas, cada vez más chicas: en 2025 crecieron los matrimonios, pero siguen cayendo los nacimientos

Los datos surgen de las cifras informadas por el Registro Civil de la provincia, desde donde, además, indicaron que este año hubo menos fallecimientos que en 2024.

Por Daiana Kaziura
Un 2025 con más casamientos y menos nacimientos en San Juan, según los datos del Registro Civil local.

Un 2025 con más casamientos y menos nacimientos en San Juan, según los datos del Registro Civil local.

El 2025 está a punto de terminar y comienzan a surgir los balances. En cuanto a la constitución de familias en San Juan, se puede ver que este año tanto la cantidad de matrimonios como las uniones convivenciales tuvieron un repunte con respecto al año pasado. Sin embargo, los nacimientos siguen en baja en la provincia, una tendencia que se viene registrando en los últimos cuatro años.

Lee además
en san juan nacen cada vez menos bebes y salimos a preguntarle a la gente: ¿por que ahora tenemos menos hijos?
Tiempo Pregunta

En San Juan nacen cada vez menos bebés y salimos a preguntarle a la gente: ¿por qué ahora tenemos menos hijos?
Fiestas seguras al volante: recomendaciones clave para circular en Navidad y Año Nuevo
Importante

Fiestas seguras al volante: recomendaciones clave para circular en Navidad y Año Nuevo

En cuanto a las parejas, los datos informados por el Registro Civil de la provincia a Tiempo de San Juan marcan un leve aumento en el número de uniones con respecto a 2024.

Según la tendencia, en lo que va de 2025 se registraron 1.395 casamientos, en tanto que el año pasado la cifra de parejas que dieron el sí había sido de 1.383. Es decir, el número se incrementó en casi un uno por ciento.

En cuanto a las uniones convivenciales, el repunte fue más notable. En 2025 se realizaron en total 1.943 trámites, una cifra que quedó un 15 por ciento por encima de los que se registraron en 2024, cuando también llegaron a 1.943.

Cabe recordar que tanto a través de la registración del matrimonio como de la unión convivencial las personas tienen la posibilidad de formalizar su vínculo afectivo y hacerlo reconocible ante el Estado. Si bien ambos permiten acreditar una relación estable, sus requisitos, efectos legales y procedimientos presentan diferencias sustanciales que es importante conocer al momento de decidir qué tipo de unión registrar.

Mientras el matrimonio es un acto jurídico con ceremonia y efectos legales inmediatos, la unión convivencial se inscribe para acreditar una convivencia estable y permanente, y tiene requisitos y efectos distintos. Para casarse, se solicita turno en el Registro Civil, se realizan los trámites previos y es indispensable la celebración del matrimonio. En cambio, las uniones convivenciales se registran para acreditar su existencia y que tengan valor de prueba. El Código Civil y Comercial establece que se trata de una relación afectiva permanente, estable y singular de dos personas que conviven y que tienen un proyecto de vida en común.

Los nacimientos siguen en baja

Entre los datos del balance también llama la atención cómo continúan en descenso los nacimientos en la provincia, una tendencia que se evidencia además en el resto del país.

El Registro Civil indicó que en lo que va de este 2025 hubo un total de 8.537 nacimientos en San Juan, un promedio de 711 por mes. Mientras que en 2024 habían nacido 8.653 bebés, con un promedio de 721 mensuales.

image

En 2023, el número de nacimientos había sido visiblemente superior, alcanzando los 9.424 (785 por mes), y en 2022 nacieron en San Juan 10.158 bebés (847 por mes). En tanto que en 2021 ese número había alcanzado los 10.851 nacimientos, es decir, 904 por mes; un leve repunte con respecto a 2020, el año marcado por la pandemia, en el que se habían registrado 10.750 nacimientos en San Juan.

Para finalizar, los datos estadísticos muestran que la cantidad de personas fallecidas descendió este año en la provincia. Mientras que en 2024 hubo 5.859 defunciones, en 2025 se registraron 5.247, es decir, un 11 por ciento menos.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno de San Juan organiza una cena especial para compartir Navidad con las personas en situación de calle

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

La escuela Agrotécnica de Rodeo cierra el año con un viñedo de 800 plantas, una pequeña bodega y un vino con Medalla de Oro, elaborado por los estudiantes

Video: un sanjuanino con una enfermedad crónica emocionó a todos con su discurso y hasta se animó a bailar

En Ambiente respondieron: un aguilucho, ¿puede llevarse un perro?

El gobernador Marcelo Orrego paseó en el centro sanjuanino en la antesala de la Navidad

Vacaciones con los chicos: Anchipurac informó sus horarios especiales de verano

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¿mesa adentro o mesa afuera? asi estara el tiempo en san juan esta nochebuena
SMN

¿Mesa adentro o mesa afuera? Así estará el tiempo en San Juan esta Nochebuena

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026 video
Lo que se viene

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Este viernes, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino con un brillo comparable al de Venus y pasará por encima de la ciudad Capital. Podrá observarse a simple vista durante seis minutos.  
Particular espectáculo

Una estación espacial pasará justo por encima de la Capital sanjuanina y se podrá ver cómo cruza el cielo

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

Te Puede Interesar

Un 2025 con más casamientos y menos nacimientos en San Juan, según los datos del Registro Civil local.
Balance

Las familias sanjuaninas, cada vez más chicas: en 2025 crecieron los matrimonios, pero siguen cayendo los nacimientos

Por Daiana Kaziura
Tengo recuerdos hermosos: Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo
Video

"Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica con adicciones denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar
Análisis

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas
En San Juan

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas