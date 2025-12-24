Las familias sanjuaninas, cada vez más chicas: en 2025 crecieron los matrimonios, pero siguen cayendo los nacimientos

El 2025 está a punto de terminar y comienzan a surgir los balances. En cuanto a la constitución de familias en San Juan, se puede ver que este año tanto la cantidad de matrimonios como las uniones convivenciales tuvieron un repunte con respecto al año pasado. Sin embargo, los nacimientos siguen en baja en la provincia, una tendencia que se viene registrando en los últimos cuatro años.

En cuanto a las parejas, los datos informados por el Registro Civil de la provincia a Tiempo de San Juan marcan un leve aumento en el número de uniones con respecto a 2024.

Según la tendencia, en lo que va de 2025 se registraron 1.395 casamientos, en tanto que el año pasado la cifra de parejas que dieron el sí había sido de 1.383. Es decir, el número se incrementó en casi un uno por ciento.

En cuanto a las uniones convivenciales, el repunte fue más notable. En 2025 se realizaron en total 1.943 trámites, una cifra que quedó un 15 por ciento por encima de los que se registraron en 2024, cuando también llegaron a 1.943.

Cabe recordar que tanto a través de la registración del matrimonio como de la unión convivencial las personas tienen la posibilidad de formalizar su vínculo afectivo y hacerlo reconocible ante el Estado. Si bien ambos permiten acreditar una relación estable, sus requisitos, efectos legales y procedimientos presentan diferencias sustanciales que es importante conocer al momento de decidir qué tipo de unión registrar.

Mientras el matrimonio es un acto jurídico con ceremonia y efectos legales inmediatos, la unión convivencial se inscribe para acreditar una convivencia estable y permanente, y tiene requisitos y efectos distintos. Para casarse, se solicita turno en el Registro Civil, se realizan los trámites previos y es indispensable la celebración del matrimonio. En cambio, las uniones convivenciales se registran para acreditar su existencia y que tengan valor de prueba. El Código Civil y Comercial establece que se trata de una relación afectiva permanente, estable y singular de dos personas que conviven y que tienen un proyecto de vida en común.

Los nacimientos siguen en baja

Entre los datos del balance también llama la atención cómo continúan en descenso los nacimientos en la provincia, una tendencia que se evidencia además en el resto del país.

El Registro Civil indicó que en lo que va de este 2025 hubo un total de 8.537 nacimientos en San Juan, un promedio de 711 por mes. Mientras que en 2024 habían nacido 8.653 bebés, con un promedio de 721 mensuales.

image

En 2023, el número de nacimientos había sido visiblemente superior, alcanzando los 9.424 (785 por mes), y en 2022 nacieron en San Juan 10.158 bebés (847 por mes). En tanto que en 2021 ese número había alcanzado los 10.851 nacimientos, es decir, 904 por mes; un leve repunte con respecto a 2020, el año marcado por la pandemia, en el que se habían registrado 10.750 nacimientos en San Juan.

Para finalizar, los datos estadísticos muestran que la cantidad de personas fallecidas descendió este año en la provincia. Mientras que en 2024 hubo 5.859 defunciones, en 2025 se registraron 5.247, es decir, un 11 por ciento menos.