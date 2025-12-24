El Gobierno de San Juan organiza una cena especial para compartir Navidad con las personas en situación de calle

La Nochebuena se celebra en el centro Papa Francisco , con una cena navideña que se compartirá entre aquellas personas en situación de calle que no tienen un domicilio fijo donde pernoctar y el personal y las autoridades del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano . Se espera que asistan más de 40 personas, todos varones que es la población que allí se asiste.

Según detalló la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, para la noche del 24 de diciembre, toda la asistencia se concentrará en este refugio, ubicado en el mismo predio del hospital Guillermo Rawson, en la zona entre el estacionamiento y el edificio de Urgencias. Al horario de la comida, el centro Madre Teresa de Calcuta permanecerá cerrado y se habilitará el ingreso para que las personas puedan dormir, una vez terminado la celebración.

Si bien la cena se sirve habitualmente en este lugar, para esta ocasión, lo mismo que para la noche del 31 de diciembre, se preparará un menú especial que incluirá presas de pollo relleno y ensalada rusa, además ensalada de fruta, pan de Navidad y otras dulzuras típicas de estas épocas. También se proyectará una película alusiva. Mientras que para el 31 se ha programado una actividad musical.

Otra distinción de esta jornada es que, en los días festivos, el ingreso al centro se adelantará una hora, en lugar de las 18 se abrirán las puertas a partir de las 17 horas, para que quienes lo necesiten puedan higienizarse, cambiarse la ropa y prepararse adecuadamente para la celebración.