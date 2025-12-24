miércoles 24 de diciembre 2025

Atención

Con horarios especiales, así funcionan los comercios, colectivos y estaciones de servicio en Navidad

De cara a las fiestas, los distintos sectores confirmaron cómo será la modalidad de trabajo los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero. Habrá cierres anticipados, guardias mínimas y servicios con esquema de feriado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colectivos red tulum transporte san juan

Con la llegada de Navidad y Año Nuevo, San Juan se prepara para dos semanas con cambios en el funcionamiento habitual de los servicios. Tal como sucede cada año, el comercio, el transporte público y las estaciones de servicio ajustarán sus horarios con el objetivo de ordenar la actividad y garantizar el descanso de los trabajadores durante las celebraciones.

Desde la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan (CCSJ) informaron que tanto el martes 24 como el martes 31 de diciembre los locales comerciales podrán definir libremente su horario de apertura, aunque en ambas jornadas se trabajará en horario corrido. No obstante, la actividad deberá finalizar de manera obligatoria a las 17 horas, una medida que busca resguardar el bienestar del personal y permitirles compartir las fiestas en familia. En ese sentido, recordaron que el horario de salida de los empleados en relación de dependencia está establecido por la Ley Provincial N° 8.334 y recomendaron a los consumidores realizar sus compras con anticipación para evitar aglomeraciones de último momento.

En cuanto a las estaciones de servicio, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) confirmó la aplicación de un esquema especial durante las fiestas. El servicio permanecerá cerrado desde las 22 del 24 de diciembre hasta las 6 del 25, y desde las 22 del 31 de diciembre hasta las 6 del 1 de enero. Durante esas horas, solo se mantendrán guardias mínimas para la atención de vehículos de servicios esenciales, como ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Coordinación de Red Tulum, dio a conocer cómo funcionará el transporte público. El miércoles 24 y el miércoles 31 de diciembre, los colectivos circularán con frecuencia de día hábil hasta las 22. En tanto, el jueves 25 de diciembre y el jueves 1 de enero el servicio operará con modalidad de feriado, desde las 9 hasta las 22.

Desde el organismo señalaron que este esquema busca brindar previsibilidad a los usuarios y facilitar la organización de los traslados en fechas que suelen tener una dinámica particular por las celebraciones de fin de año.

