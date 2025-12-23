martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Concepción

La Copa Navidad volvió a ser una fiesta del fútbol infantil con cifras récord en el Hilario Sánchez

El tradicional torneo organizado por San Martín reunió a 1.800 chicos y chicas, 105 equipos de 20 clubes y marcó un hito al incorporar por primera vez el Sub 15 Femenino en una competencia infantil provincial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
c083bbfa-8e3c-4a0d-9a45-d7b56d11124d
7f8aba4c-dbdf-4ebd-bc36-efa5cb39ae54
1757ba4e-9625-4a6e-b81f-92efccb91816
2471f2a8-ab52-4189-9e38-a48306307d2c
cd87625c-c6ef-4e0e-a442-9ef35e9bc00e
ec89df2e-b9ea-4214-bfff-1e2ab7024a61
c5436a43-5791-4ee6-86e6-6e3225df385b
7e331ef9-284f-45dd-a91b-ca1a84db65e3
8730a6e2-000f-449b-b5d9-b2770e91930a
8c074bf5-9d18-4b13-acbd-62798b734da9
b5aee81f-020c-401b-9313-a01dbfa5a215
71828b49-1556-409e-b622-006c378d4e71

La Copa Navidad, uno de los torneos más tradicionales y esperados del fútbol infantil sanjuanino, volvió a confirmar su vigencia con una edición multitudinaria que combinó competencia, formación y un fuerte clima familiar. El certamen fue organizado por el Club Atlético San Martín y se disputó íntegramente en las canchas del Estadio Hilario Sánchez, que durante varias jornadas se transformó en el epicentro del fútbol formativo.

Lee además
otro argentino mas: inter miami va en busca de un jugador de la seleccion
MLS

Otro argentino más: Inter Miami va en busca de un jugador de la Selección
gonzalo nolo romero hizo historia: olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines
Orgullo

Gonzalo "Nolo" Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines

El torneo reunió a 20 clubes, con un total de 105 equipos y la participación de 1.800 chicos y chicas, que disputaron 236 partidos distribuidos en 10 canchas. Las categorías participantes fueron 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/18 y 2019/20, además del Sub 15 Femenino, que marcó un hecho histórico al convertirse en la primera categoría de fútbol femenino incluida en un torneo infantil de la provincia.

Otro de los puntos destacados de la Copa Navidad fue la incorporación de seguimiento en tiempo real de resultados y posiciones a través de una aplicación, una herramienta que permitió a familias y entrenadores seguir cada encuentro minuto a minuto.

En lo deportivo, la competencia mostró un alto nivel y una fuerte presencia de clubes con tradición formativa. San Martín, Atlético Trinidad, Trinidad y Desamparados fueron protagonistas en las distintas copas, en un torneo que, más allá de los títulos, volvió a ratificar su valor como espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para el fútbol infantil.

Campeones por categoría

  • 2013

    • Copa Plata: Campeón Arroyito Juniors / Subcampeón Paso de los Andes

    • Copa Oro: Campeón San Martín / Subcampeón Alianza

  • 2014

    • Copa Bronce: Campeón Rawson Juniors / Subcampeón Los Pumas

    • Copa Plata: Campeón Unión / Subcampeón Escuela San Lorenzo

    • Copa Oro: Campeón San Martín / Subcampeón Alianza

  • 2015

    • Copa Plata: Campeón Escuela San Lorenzo / Subcampeón Trinidad

    • Copa Oro: Campeón San Martín / Subcampeón Desamparados

  • 2016

    • Copa Plata: Campeón San Martín / Subcampeón Unión

    • Copa Oro: Campeón Atlético Trinidad / Subcampeón Trinidad

  • 2017/18

    • Copa Bronce: Campeón San Martín / Subcampeón Trinidad “A”

    • Copa Plata: Campeón Trinidad / Subcampeón Defensores de Argentinos

    • Copa Oro: Campeón Atlético Trinidad / Subcampeón Desamparados

  • 2019/20

    • Copa Plata: Campeón Escuela River / Subcampeón Estudiantil

    • Copa Oro: Campeón Desamparados / Subcampeón Atlético Trinidad

  • Sub 15 Femenino

    • Campeón San Martín / Subcampeón Universidad

Seguí leyendo

Video: así juega Victoria Illanes, la sanjuanina que se quedó con el Balón de Oro en el fútbol argentino

El antecedente con goleada de un San Martín puntero y que desató la 'hecatombe' en el Funebrero

Podio para Persia y cuarto puesto para Mattar en el TC Junior

La Vuelta a Jáchal convocó a casi 200 ciclistas de Libres y Máster

Tras 10 años de la violencia, San Martín fue condenado a pagar $62 millones a un jugador de Alianza

San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso

Copa Libertadores 2026 ya conoce sus bombos: Boca es cabeza de serie y Argentinos tendrá que dar mucha pelea

Ranking FIFA: ¿cómo cerró el año la Selección Argentina y qué país pegó un subidón?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otro argentino mas: inter miami va en busca de un jugador de la seleccion
MLS

Otro argentino más: Inter Miami va en busca de un jugador de la Selección

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Te Puede Interesar

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación
Avance

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales

La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

El Camping de Villa Observatorio, en Chimbas, abre sus puertas. Lo que hay que saber para ir a disfrutar.
Para agendar

Abre el Camping de Villa Observatorio en Chimbas: los precios de las entradas y en qué horario se puede ir

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos