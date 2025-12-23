La Copa Navidad volvió a ser una fiesta del fútbol infantil con cifras récord en el Hilario Sánchez

La Copa Navidad , uno de los torneos más tradicionales y esperados del fútbol infantil sanjuanino , volvió a confirmar su vigencia con una edición multitudinaria que combinó competencia, formación y un fuerte clima familiar. El certamen fue organizado por el Club Atlético San Martín y se disputó íntegramente en las canchas del Estadio Hilario Sánchez , que durante varias jornadas se transformó en el epicentro del fútbol formativo.

El torneo reunió a 20 clubes , con un total de 105 equipos y la participación de 1.800 chicos y chicas , que disputaron 236 partidos distribuidos en 10 canchas . Las categorías participantes fueron 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/18 y 2019/20 , además del Sub 15 Femenino , que marcó un hecho histórico al convertirse en la primera categoría de fútbol femenino incluida en un torneo infantil de la provincia .

Otro de los puntos destacados de la Copa Navidad fue la incorporación de seguimiento en tiempo real de resultados y posiciones a través de una aplicación, una herramienta que permitió a familias y entrenadores seguir cada encuentro minuto a minuto.

En lo deportivo, la competencia mostró un alto nivel y una fuerte presencia de clubes con tradición formativa. San Martín, Atlético Trinidad, Trinidad y Desamparados fueron protagonistas en las distintas copas, en un torneo que, más allá de los títulos, volvió a ratificar su valor como espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para el fútbol infantil.

Campeones por categoría