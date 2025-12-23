La Copa Navidad volvió a ser una fiesta del fútbol infantil con cifras récord en el Hilario Sánchez

La Copa Navidad, uno de los torneos más tradicionales y esperados del fútbol infantil sanjuanino, volvió a confirmar su vigencia con una edición multitudinaria que combinó competencia, formación y un fuerte clima familiar. El certamen fue organizado por el Club Atlético San Martín y se disputó íntegramente en las canchas del Estadio Hilario Sánchez, que durante varias jornadas se transformó en el epicentro del fútbol formativo.
El torneo reunió a 20 clubes, con un total de 105 equipos y la participación de 1.800 chicos y chicas, que disputaron 236 partidos distribuidos en 10 canchas. Las categorías participantes fueron 2013, 2014, 2015, 2016, 2017/18 y 2019/20, además del Sub 15 Femenino, que marcó un hecho histórico al convertirse en la primera categoría de fútbol femenino incluida en un torneo infantil de la provincia.
Otro de los puntos destacados de la Copa Navidad fue la incorporación de seguimiento en tiempo real de resultados y posiciones a través de una aplicación, una herramienta que permitió a familias y entrenadores seguir cada encuentro minuto a minuto.
En lo deportivo, la competencia mostró un alto nivel y una fuerte presencia de clubes con tradición formativa. San Martín, Atlético Trinidad, Trinidad y Desamparados fueron protagonistas en las distintas copas, en un torneo que, más allá de los títulos, volvió a ratificar su valor como espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento para el fútbol infantil.
Campeones por categoría
2013
2014
Copa Bronce: Campeón Rawson Juniors / Subcampeón Los Pumas
Copa Plata: Campeón Unión / Subcampeón Escuela San Lorenzo
Copa Oro: Campeón San Martín / Subcampeón Alianza
2015
2016
2017/18
Copa Bronce: Campeón San Martín / Subcampeón Trinidad “A”
Copa Plata: Campeón Trinidad / Subcampeón Defensores de Argentinos
Copa Oro: Campeón Atlético Trinidad / Subcampeón Desamparados
2019/20
Sub 15 Femenino