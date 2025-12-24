Los jugadores que quedarán libres en Argentina y buscan club para 2026

El mercado de pases del fútbol argentino comenzó con mucho movimiento y, a medida que se acerca el 31 de diciembre, crece la lista de futbolistas que quedarán en libertad de acción sin un destino confirmado. Entre ellos aparecen nombres de peso, varios con pasado reciente en clubes grandes y trayectorias que los convierten en protagonistas de este receso, como Gonzalo “Pity” Martínez, Luciano Vietto, Frank Fabra, Ignacio Malcorra y Enzo Pérez.

River es uno de los focos principales de atención. Tras la salida de varios referentes en el último mercado, como Nacho Fernández —que continuará su carrera en Gimnasia—, aún resta definir qué ocurrirá con otros campeones históricos. Enzo Pérez, a los 39 años, analiza una oferta concreta de Argentinos Juniors, aunque también tiene la posibilidad de emigrar a la MLS para sumarse al Atlanta United. El Pity Martínez, de 32, todavía no recibió propuestas formales y su futuro es una incógnita, aunque en las últimas semanas se mencionó la chance de un regreso a Huracán. Milton Casco, con 37 años, también se encamina a quedar libre y es seguido de cerca por Gimnasia y Newell’s, entre otros.

Del lado de Boca, el cierre de ciclo de Frank Fabra marcó el final de una etapa de diez años en el club. A los 34, el lateral izquierdo busca relanzar su carrera luego de un semestre sin minutos y no descarta volver a Colombia para vestir la camiseta de Atlético Nacional. En una situación similar aparece Cristian Lema, de 35 años, quien lleva tiempo sin ser tenido en cuenta y también quedará con el pase en su poder. Otro nombre ligado al Xeneize es el de Sergio “Chiquito” Romero: tras su breve paso por Argentinos Juniors, donde apenas disputó cuatro partidos, el arquero de 38 años espera una nueva oportunidad para continuar en actividad.

En Racing, dos referentes atraviesan momentos de definición. Gabriel Arias, el jugador más ganador de la historia del club, evalúa distintas opciones y no se descarta que, a los 38 años, analice la posibilidad del retiro. Luciano Vietto, en tanto, atraviesa una etapa de tensión con el entrenador Gustavo Costas y escucha ofertas para seguir su carrera, sin descartar continuar en el fútbol argentino pese a tener apenas 32 años.

Rosario también concentra situaciones sensibles. En Newell’s, Éver Banega acordó su salida de común acuerdo con la dirigencia y desde el 1° de enero tendrá el pase en su poder. Con 37 años, el mediocampista analiza ofertas mientras reflexiona sobre la posibilidad de colgar los botines. En Rosario Central, el futuro de Ignacio Malcorra se convirtió en tema de debate luego de las duras declaraciones de su representante contra la dirigencia, lo que sembró dudas sobre su continuidad.

Otro caso emblemático es el de Facundo Roncaglia, quien no seguirá en Sarmiento tras ser marginado por Facundo Sava. Con 38 años y una extensa carrera que incluye un paso por Boca, el defensor deberá definir su próximo destino en un mercado en el que el club de Junín tendrá más de una decena de bajas.

Además de estos nombres rutilantes, la lista de futbolistas que quedarán libres es extensa y abarca a casi todos los clubes de Primera División. Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano, Central Córdoba, Defensa y Justicia, Estudiantes, Gimnasia, Huracán, Instituto, Lanús, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento, Talleres y Unión, entre otros, despedirán jugadores que buscarán nuevo destino desde enero. En contraste, Barracas Central, Independiente, Tigre y Vélez no tendrán futbolistas que finalicen contrato, mientras que Thiago Fernández continuará su carrera en el Villarreal.

Con un escenario cargado de historias, trayectorias y decisiones clave, el cierre de año promete un mercado de pases intenso, en el que varios apellidos ilustres intentarán escribir un nuevo capítulo en su carrera o, en algunos casos, ponerle punto final a una larga vida ligada al fútbol profesional.

Fuente: TyC Sports