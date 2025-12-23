martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
MLS

Otro argentino más: Inter Miami va en busca de un jugador de la Selección

El conjunto de Lionel Messi desea incorporar al volante de la Selección Argentina, actualmente en el Real Betis de La Liga española, para el mercado de pases entrante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la-felicidad-de-giovani-lo-celso-subido-al-arco-UWSRA7M2DRF4PP5BRWCRGXKYZE

Desde la llegada de Lionel Messi, el Inter Miami se convirtió en un equipo con muchos futbolistas argentinos alistados. Ahora, quiere sumar a uno más y de mucho peso. Las Garzas tienen mucho interés en incorporar a Giovani Lo Celso, para el próximo mercado de pases.

Lee además
la copa navidad volvio a ser una fiesta del futbol infantil con cifras record en el hilario sanchez
Concepción

La Copa Navidad volvió a ser una fiesta del fútbol infantil con cifras récord en el Hilario Sánchez
gonzalo nolo romero hizo historia: olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines
Orgullo

Gonzalo "Nolo" Romero hizo historia: Olimpia para el sanjuanino del hockey sobre patines

El mediocampista de la Selección Argentina milita actualmente en el Real Betis, donde tiene contrato hasta 2028. El equipo de Florida realizó una oferta informal alta en salario al jugador, pero aún no le llegó nada concreto a los Verdiblancos. El costo de transferencia comenzaría en 5 millones de euros como base.

El rosarino comenzó con titularidad en la presente temporada, aunque estas últimas semanas perdió protagonismo. Ya disputó 20 partidos, en los que anotó 2 goles y dio 2 asistencias y es una variante útil para el técnico Manuel Pellegrini.

De realizarse la operación, sería el octavo albiceleste en el Inter Miami junto con Messi, Tadeo Allende, Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Gonzalo Luján, Tomás Avilés y Óscar Ustari. Cabe destacar que finalizaron los préstamos de Rocco Ríos Novo, Baltasar Rodríguez y Marcelo Weigandt y, además, existe la chance de que las Garzas sumen a Facundo Mura, quien también es pretendido por River.

Fuente: TyC Sports

Temas
Seguí leyendo

Video: así juega Victoria Illanes, la sanjuanina que se quedó con el Balón de Oro en el fútbol argentino

El antecedente con goleada de un San Martín puntero y que desató la 'hecatombe' en el Funebrero

Podio para Persia y cuarto puesto para Mattar en el TC Junior

La Vuelta a Jáchal convocó a casi 200 ciclistas de Libres y Máster

Tras 10 años de la violencia, San Martín fue condenado a pagar $62 millones a un jugador de Alianza

San Martín, a capa y espada para volver a Primera: ya conoce a sus rivales y el formato que tendrá en el ascenso

Copa Libertadores 2026 ya conoce sus bombos: Boca es cabeza de serie y Argentinos tendrá que dar mucha pelea

Ranking FIFA: ¿cómo cerró el año la Selección Argentina y qué país pegó un subidón?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la copa navidad volvio a ser una fiesta del futbol infantil con cifras record en el hilario sanchez
Concepción

La Copa Navidad volvió a ser una fiesta del fútbol infantil con cifras récord en el Hilario Sánchez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Familias sanjuaninas hacen fila durante toda la madrugada para buscar un banco para sus hijos en la Secundaria.
Educación

Los periplos de las familias sanjuaninas para hallar un lugar en la secundaria: filas de madrugada y múltiples escuelas

Te Puede Interesar

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación
Avance

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales

La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

El Camping de Villa Observatorio, en Chimbas, abre sus puertas. Lo que hay que saber para ir a disfrutar.
Para agendar

Abre el Camping de Villa Observatorio en Chimbas: los precios de las entradas y en qué horario se puede ir

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos