Boca reaccionó tarde y perdió ante el Estudiantes del sanjuanino Fabri Pérez

Boca Juniors sufrió un traspié en La Plata y fue derrotado 2-1 por Estudiantes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda nunca logró afirmarse en el juego y terminó pagando caro sus desajustes ante un Pincha efectivo, que celebró su primera victoria en el campeonato.

¿Borgogno tiene sucesor? San Martín abrochó a una joyita de Boca: tiene una Libertadores y trae un récord histórico que hace soñar a los hinchas

Los goles del conjunto local fueron obra de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, quienes marcaron la diferencia en momentos clave del partido. Boca intentó reaccionar en el complemento y encontró el descuento a través del Changuito Exequiel Zeballos, pero el empuje final no fue suficiente para torcer la historia en el estadio UNO.

Con este resultado, el Xeneize no pudo sostener el puntaje perfecto tras el triunfo inicial frente a Deportivo Riestra en la Bombonera. Estudiantes, en tanto, dejó atrás el empate de la primera fecha ante Independiente y sumó de a tres ante su gente.

En lo que viene, Boca buscará recuperarse el próximo domingo desde las 19.15, cuando reciba a Newell’s en la Bombonera. Estudiantes, por su parte, tendrá acción el lunes a partir de las 17.30, cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.