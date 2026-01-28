jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera División

Boca reaccionó tarde y perdió ante el Estudiantes del sanjuanino Fabri Pérez

El Xeneize perdió 2-1 en su visita a UNO y dejó escapar el puntaje ideal en la Zona A. Zeballos descontó, pero no alcanzó para evitar la derrota.

Por Redacción Tiempo de San Juan
boca
image

Boca Juniors sufrió un traspié en La Plata y fue derrotado 2-1 por Estudiantes, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Claudio Úbeda nunca logró afirmarse en el juego y terminó pagando caro sus desajustes ante un Pincha efectivo, que celebró su primera victoria en el campeonato.

Lee además
bombazo en boca: confirmaron que santiago ascacibar se convertira en nuevo refuerzo
Mercado de pases

Bombazo en Boca: confirmaron que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo
san martin abrocho a una joyita de boca: tiene una libertadores y trae un record historico que hace sonar a los hinchas
¿Borgogno tiene sucesor?

San Martín abrochó a una joyita de Boca: tiene una Libertadores y trae un récord histórico que hace soñar a los hinchas

Los goles del conjunto local fueron obra de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, quienes marcaron la diferencia en momentos clave del partido. Boca intentó reaccionar en el complemento y encontró el descuento a través del Changuito Exequiel Zeballos, pero el empuje final no fue suficiente para torcer la historia en el estadio UNO.

Con este resultado, el Xeneize no pudo sostener el puntaje perfecto tras el triunfo inicial frente a Deportivo Riestra en la Bombonera. Estudiantes, en tanto, dejó atrás el empate de la primera fecha ante Independiente y sumó de a tres ante su gente.

En lo que viene, Boca buscará recuperarse el próximo domingo desde las 19.15, cuando reciba a Newell’s en la Bombonera. Estudiantes, por su parte, tendrá acción el lunes a partir de las 17.30, cuando visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Seguí leyendo

Con un golazo de Di María, Central le ganó a Racing en Avellaneda

Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

Con gol de arquero, el Benfica obtuvo un triunfo histórico ante el Real Madrid

Con dos goles de Juanfer Quintero, River venció a Gimnasia y sigue invicto en el Apertura

Bombazo: River abrochó al ecuatoriano Kendry Páez que juega en Chelsea

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cobarrubia gano con el corazon en la boca y contte no suelta la punta de la vuelta a san juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos
En Capital

Tras las masivas denuncias de estafa contra Branka Motors, allanan otra concesionaria y secuestran dos motos

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Te Puede Interesar

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

Por Natalia Caballero
El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Clima

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Boca reaccionó tarde y perdió ante el Estudiantes del sanjuanino Fabri Pérez
Primera División

Boca reaccionó tarde y perdió ante el Estudiantes del sanjuanino Fabri Pérez