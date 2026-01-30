viernes 30 de enero 2026

Desde fernet hasta una bicicleta: hallaron una gran cantidad de elementos robados en Pocito y cuatro hombres terminaron detenidos

El operativo se desplegó en una zona rural de Pocito y permitió recuperar una larga lista de objetos sustraídos, además de poner a disposición de la Justicia a cuatro sospechosos, entre ellos un adolescente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
robo pocito

Un intento de robo fue frustrado en Pocito, donde personal policial logró recuperar una gran cantidad de objetos sustraídos de una casa y detener a cuatro sospechosos, entre ellos un menor de edad.

El hecho se registró en la zona del Callejón Picón, entre calles 8 y 9, cuando un grupo de sujetos habría ingresado a una casa con la intención de llevarse distintos elementos. El damnificado, un hombre de 30 años, denunció la sustracción de múltiples objetos de uso doméstico y herramientas, lo que dio inicio a un operativo policial.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron aprehender a un joven de 18 años, a quien se le secuestró una tarjeta de crédito perteneciente a la esposa del propietario de la vivienda. Posteriormente, en una finca colindante, se hallaron numerosos efectos que habían sido sustraídos, lo que derivó en la detención de otros tres individuos: dos jóvenes de 22 y 21 años, respectivamente, y un menor de 16.

Entre los elementos recuperados había una máquina de coser, una soldadora, una bicicleta, una licuadora, una termofusionadora, una aspiradora, una estufa, un rotomartillo, un chango de bebé, herramientas, cables, un motor, bebidas y otros objetos de valor.

En el lugar intervino personal de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento correspondiente. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación para determinar su participación en el hecho.

