viernes 30 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tradición

Juan, el heladero en moto de la Vuelta a San Juan: hizo 143 kilómetros para llegar a la Cuesta de las Vacas

Trabaja vendiendo helados hace 40 años y siempre acompañó el deporte sanjuanino en su moto 110 que lo lleva a todos lados. Con la hoja de ruta de memoria y con su 'corneta', llegó hasta el punto geográfico de San Juan para ofrecer sus palitos de agua y bombón.

Por Antonella Letizia
image

En cada edición de la Vuelta a San Juan hay postales que se repiten y ya son parte de la tradición deportiva. Una de ellas es la de Juan, el heladero del deporte sanjuanino, ese personaje entrañable que siempre aparece donde está la carrera, arriba de su moto 110 negra, con la caja de telgopor bien sujeta y cargada de palitos de agua y bombón.

Lee además
en medio de una nube de tierra, leo rodriguez le dio una alegria a chimbas: contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
la alegria del ganador: guarde un restito para acelerar con todo al final
Vuelta a San Juan

La alegría del ganador: "Guardé un restito para acelerar con todo al final"

En la Etapa 7, Juan volvió a decir presente y no de cualquier manera. Cargó nafta y se mandó un viaje de 143 kilómetros para llegar hasta la Cuesta de las Vacas, el punto geográfico más emblemático de San Juan y uno de los lugares elegidos por los fanáticos para seguir la competencia bien de cerca. No necesitó GPS: la hoja de ruta la tiene de memoria, después de décadas acompañando al ciclismo local.

Con su clásica corneta, Juan se abrió paso entre la gente y el movimiento de la carrera. Vendió helados, charló con los sanjuaninos y, fiel a su estilo, andaba apurado, casi dirigiendo la marcha de los ciclistas mientras la caravana pasaba por la cuesta. Una escena tan espontánea como auténtica.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Juan contó su historia con la misma simpleza con la que recorre rutas y montañas. "Hace 40 años que estoy en esto. Siempre vendí helados y lo voy a hacer hasta que me muera", dijo sin vueltas. Su vida está ligada al deporte sanjuanino, al esfuerzo y a la pasión de estar siempre presente, haga calor, viento o kilómetros de más.

El heladero en moto de la Vuelta a San Juan: hizo 143 kilómetros para llegar a la Cuesta de las Vacas

Embed - Juan, el heladero en moto que hizo casi 143 kilómetros para llegar a la cuesta de las vacas

Temas
Seguí leyendo

Hidratación, charla técnica y protector solar: así se vivió desde adentro la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

Claudio Úbeda analiza el debut de los dos refuerzos ante Newell's: la posible formación

El hombre que posterga sus vacaciones por la Vuelta: Rufino y el ritual de abrir camino al pelotón

Lionel Scaloni almorzó con los 'colchoneros' de la Selección: dos llamativas ausencias

Hugo Ruiz Calle, el ciclista peruano que cada verano elige correr en San Juan y sueña en grande

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en medio de una nube de tierra, leo rodriguez le dio una alegria a chimbas: contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El camping municipal de 25 de Mayo cuenta con una pileta olímpica habilitada al público en general y rodeada de parrilleros.
Tiempo de Verano en SJ

Conocé una de las únicas piletas olímpicas abiertas al público general en San Juan y rodeada de parrilleros

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general
Vuelta a San Juan

En medio de una nube de tierra, Leo Rodríguez le dio una alegría a Chimbas: Contte sigue primero en la general

Una mujer que vive en San Juan regresaba tras sus vacaciones y sufrió el robo de su equipaje en una terminal de Neuquén.
Pésimo momento

Viajaba para volver a San Juan tras sus vacaciones y le robaron todo su equipaje en el colectivo

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan
En Santa Lucía

Video: así llegaba el ventarrón a la Vuelta a San Juan

El momento que los ladrones se roban la camioneta de la familia sanjuanina en La Serena, Chile.
Increíble

Otra vez víctimas en Chile: a una familia sanjuanina le robaron la camioneta en La Serena a un día de regresar

Te Puede Interesar

Pablo Aráoz murió en un tramo del canal Benavidez, en Capital.
Caso Aráoz

Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados
Este viernes

Siempre que llovió, granizó: después del viento sur, llegó el temporal a departamentos alejados

Imagen ilustrativa
Golpe delictivo

Millonario robo contra una distribuidora de Rawson

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta
Vuelta y tradición

El video: con reposera y hielerita, los sanjuaninos le hicieron frente al calor al costado de la ruta

Tiempo Debate: la Ley de Glaciares, bajo la lupa de dos especialistas sanjuaninos video
Dicusión

Tiempo Debate: la Ley de Glaciares, bajo la lupa de dos especialistas sanjuaninos