viernes 30 de enero 2026

Vuelta a San Juan

La alegría del ganador: "Guardé un restito para acelerar con todo al final"

Leonardo Rodríguez fue el protagonista de la tarde para los "Diablos Rojos" y se adjudicó la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan que tuvo como llegada la plaza de Santa Lucía. La emoción del dueño del podio.

Por Antonella Letizia
image

Leonardo Rodríguez fue el gran protagonista de la tarde en la Etapa 7 de la Vuelta a San Juan. El ciclista del equipo Chimbas Te Quiero se quedó con el primer lugar del podio tras una llegada vibrante en la plaza de Santa Lucía, coronando una jornada exigente y cargada de emoción.

"Fue una etapa muy dura, pero me sentí bien desde el principio", contó Rodríguez apenas cruzó la meta, todavía con la adrenalina a flor de piel. El sanjuanino destacó su evolución en la competencia: "Vengo mejorando cada día", afirmó, reflejando el trabajo y la constancia que lo llevaron a celebrar en Santa Lucía, bajo una multitud que acompañó su triunfo.

e595956e-50e4-4f1e-9bf3-bba24f635cbc

El ciclista de Chimbas recordó su recorrido hasta llegar a la federación, luego de tres años en el ciclismo libre, una etapa que lo marcó profundamente. "Me costó pasar a la federación, pero disfruté muchísimo esos años. No le quería fallar a Bam Bam, que confió en mí", señaló. Y, como en cada carrera, hubo una mención especial: "Mi mamá siempre está conmigo", dijo con emoción al final, no olvidándose de los suyos.

Se puso duro, se nos hizo largo el tramo, pero pudimos mantener el ritmo. Guardé un restito para acelerar con todo al final Se puso duro, se nos hizo largo el tramo, pero pudimos mantener el ritmo. Guardé un restito para acelerar con todo al final

El video del ganador:

