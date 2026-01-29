Otra camiseta, la misma costumbre: golazo sanjuanino en el triunfo del Halcón

Defensa y Justicia logró su primera victoria en el campeonato al imponerse por 1 a 0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza, gracias a un golazo de Rubén Botta.

El equipo dirigido por Mariano Soso se llevó tres puntos valiosos en un escenario que hasta la temporada pasada se mostraba como un reducto difícil para los visitantes.

La primera ocasión clara del partido fue para el Halcón. Abiel Osorio, futuro refuerzo del Elche, atacó el espacio para recibir un pase de Botta, quien enganchó y sacó un remate que obligó a una buena intervención de Ignacio Arce. Defensa avisaba y mostraba mejores intenciones en el inicio.

El único gol de la tarde llegó a los 29 minutos del primer tiempo. Aaron Molinas lanzó una precisa asistencia aérea, Miguel Barbieri perdió la referencia en la marca y Botta, sin dejar caer la pelota, definió con el botín para cambiarle la trayectoria y marcar un tanto de gran calidad, imposible para el arquero local.

Riestra tuvo su chance para igualar antes del descanso con un cabezazo de Barbieri, pero Cristopher Fiermarín respondió con una atajada clave por encima del travesaño. En la jugada siguiente, Defensa convirtió el segundo, aunque la acción fue primero convalidada y luego anulada en una secuencia confusa.

En el complemento, el desarrollo fue más friccionado y con pocas situaciones claras, condicionado por el desgaste y las altas temperaturas. En ese contexto, Defensa administró la ventaja y sostuvo el resultado. Riestra, en tanto, comenzó el 2026 con dos derrotas consecutivas.