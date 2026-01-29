jueves 29 de enero 2026

Liga de Vóleibol Argentina

UPCN arrancó con el pie derecho en el Tour 5 con victoria frente a Monteros

El triunfo fue en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, donde los Cóndores superaron al rival por 3-0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-19.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN Vóley volvió a mostrar regularidad y carácter para sumar su noveno triunfo en 13 presentaciones, resultado que lo mantiene como escolta en la tabla de posiciones. Fue tras el triunfo de 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-19, frente a Monteros en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, en el inicio del Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina.

Además, se trató del cuarto éxito consecutivo para el equipo sanjuanino, para cerrar otra destacada actuación colectiva. El máximo anotador del equipo fue Leon Meier, con 11 puntos; mientras que Federico Pereyra (Monteros) lo fue del partido, con 16 tantos.

Ahora, UPCN tendrá un desafío de alto voltaje: este viernes, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley en un duelo entre líder y escolta de la LVA. El partido podrá verse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV, en uno de los cruces más atractivos del Tour 5.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga.

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales / Lucas Díaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Ignacio Lazarte, Federico Gómez, Martino Moyano.

