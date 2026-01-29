UPCN arrancó con el pie derecho en el Tour 5 con victoria frente a Monteros

UPCN Vóley volvió a mostrar regularidad y carácter para sumar su noveno triunfo en 13 presentaciones, resultado que lo mantiene como escolta en la tabla de posiciones. Fue tras el triunfo de 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-19, frente a Monteros en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia, en el inicio del Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina.

Además, se trató del cuarto éxito consecutivo para el equipo sanjuanino, para cerrar otra destacada actuación colectiva. El máximo anotador del equipo fue Leon Meier, con 11 puntos; mientras que Federico Pereyra (Monteros) lo fue del partido, con 16 tantos.

WhatsApp Image 2026-01-29 at 5.16.31 PM (1) Ahora, UPCN tendrá un desafío de alto voltaje: este viernes, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley en un duelo entre líder y escolta de la LVA. El partido podrá verse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV, en uno de los cruces más atractivos del Tour 5. WhatsApp Image 2026-01-29 at 5.16.31 PM Síntesis UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Martín Riganti, Anthony Cherfan, Juan Simón Villarruel, Iván Quiroga. Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales / Lucas Díaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresaron: Ignacio Lazarte, Federico Gómez, Martino Moyano.

