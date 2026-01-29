San Juan, la más caliente del país: lidera el ranking nacional con más de 38°

Se sabe que en enero, en San Juan, el calor se hace sentir y este jueves la realidad no fue diferente, al punto que la Capital sanjuanina se convirtió en la ciudad más caliente del país. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron 38.3°, lo que la hizo liderar el ranking de altas temperaturas en todo el país.

1 La capital de Neuquén y la localidad de Las Lomitas, en Formosa, completaron el podio de las más candentes con graduaciones similares. En ese sentido, la humedad también se hizo sentir en tierra sanjuanina.

Desde el organismo emitieron un alerta naranja para el sureste de la provincia, por lo que se anticipó: "Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas San Juan