Cómo organizar el nuevo año: claves para conseguir el bienestar

Los nuevos comienzos siempre son la oportunidad perfecta para hacer balance de todo lo que ha acontecido, analizar la forma en la que se ha solventado cada obstáculo y reflexionar acerca de qué se quiere cambiar y qué cosas se quieren mejorar. Para muchas personas el nuevo año empieza en septiembre con el curso escolar, pero es una forma metafórica de hablar, dada la relación con el fin del verano, las vacaciones y la vuelta a la rutina. El verdadero inicio de año es el 1 de enero, ese reseteo mental donde el libro se cierra y hay un sinfín de oportunidades por experimentar, vivir y disfrutar.

Cada mes de diciembre son muchas las personas que buscan consejos para organizar las tareas y establecer metas reales que puedan conseguir con el transcurso de los meses del año. Últimamente uno de los objetivos más repetidos es llevar un estilo de vida saludable, ir más al gimnasio, apuntarse a alguna actividad deportiva, aprender a hacer recetas ricas en hidratos y vitaminas y cuidar el cuerpo y la mente.

Sin duda alguna, hacer deporte es y debería ser una de las prioridades de toda la sociedad, porque es una forma eficaz y divertida de cuidarse. Y no hay que correr una maratón o apuntarse a un equipo de fútbol federado, pero sí mantener una rutina semanal donde el movimiento y los estiramientos forman parte de ella.

No hay que estar necesariamente en movimiento para disfrutar del deporte, los aficionados pueden tratar de predecir resultados de su equipo realizando una apuesta deportiva, intentando adivinar cuál será el resultado final para conseguir ganancias.

Propósitos de año nuevo

Con la Navidad siempre vienen las listas infinitas sobre nuevos propósitos. Es muy común ver en redes sociales consejos sobre rituales de la suerte de Nochebuena y Nochevieja para despedir el año. Aunque hay muchos y cada uno tiene una finalidad: suerte, encontrar el amor, comprar una casa, que te pidan matrimonio, tener dinero…, el nexo común entre todos ellos es pensar en un propósito que se quiere conseguir. Es una forma de reflexionar acerca de lo que se quiere alcanzar y cambiar de cara al siguiente año y creer en la magia de la Navidad para conseguirlo.

Escribe objetivos reales a corto y medio plazo

La clave de cualquier planificación es la organización y a nivel personal sucede lo mismo. El bienestar mental se consigue con un buen planning que ir siguiendo y con metas claras que alcanzar y celebrar. Una idea es escribir y pensar objetivos claros, como ir tres veces a la semana al gimnasio, hacer un viaje a un país soñado, escribir un diario, quedar una vez por semana con los amigos o hacer alguna actividad nueva para salir de la zona de confort.

Haz un vision board sobre ti mismo

Una idea muy viral en los últimos años es crear un vision board sobre cómo te ves y sobre cómo quieres verte en los próximos doce meses. Puedes coger una cartulina o hacer una presentación en alguna plataforma online, pero es más divertido hacerlo con amigos o familia impreso, porque así puedes guardarlo en una habitación visible todo el año.

Una opción divertida es coger fotos y revistas para ir haciendo un collage colorido. Es una actividad para disfrutar de una tarde de Navidad con familia, pareja o amigos, con una buena merienda y una película bonita de fondo.

Escribe una carta a tu yo del año que se va

Escribir siempre es una de las mejores terapias, ya que te ayuda a plasmar pensamientos, emociones, miedos, alegrías e inseguridades en un papel. Es una forma íntima de conectar con uno mismo y dejar entrever lo que muchas veces intenta decir la cabeza.

Dada la importancia de la escritura terapéutica, una forma de empezar a organizar el nuevo año es escribiendo en un papel todo lo malo y lo bueno que has vivido. Es una idea que te permite reflexionar contigo mismo sobre los momentos más agridulces que te han hecho pasar malas rachas y valorar los pequeños detalles que te han ayudado a crear recuerdos inolvidables y llenos de diversión.

El objetivo de esta carta es que la próxima Nochevieja seas capaz de dejar atrás todo lo negativo que has escrito y durante el nuevo año te centres en mantener y mejorar la lista de los buenos momentos.

Crea tus propias rutinas

La rutina es vital para que el cerebro funcione correctamente. Al fin y al cabo, muchos estudios avalan que el ser humano está pensado para seguir hábitos y rutinas, por eso es muy beneficioso establecer una especie de horario o calendario con actividades para acostumbrar al cuerpo. Siempre está la duda sobre cuántos días se necesitan para crear un hábito, pero lo cierto es que cada persona es un mundo. La clave está en no romper los patrones, al menos durante las primeras semanas.

Así si decides despertarte a las siete de la mañana es importante mantener siempre esa alarma, al menos en los días laborales, para que la mente entienda que excepto días festivos y fines de semana, la rutina es más exigente.

Hacer deporte a diario

La sociedad cada vez está más concienciada con la importancia de hacer deporte y llevar un estilo de vida saludable y los múltiples beneficios que tiene en el cuerpo humano. Da igual si practicas un deporte en particular, si simplemente sales todos los días a caminar o si haces yoga o pilates, muy de moda hoy en día. Lo importante es dedicar al menos una hora del día a ponerse la ropa deportiva y despejar la mente al aire libre, siempre que sea posible.

Los entrenadores personales y profesionales del mundo deportivo coinciden en que hay dos momentos ideales para hacer deporte. La primera opción es antes de empezar a trabajar y de desayunar. Hacer deporte a primera hora del día ayuda a la mente a despertarse y tener más energía durante el día. Y la otra opción es después de trabajar para desconectar de la rutina laboral y despejarse.