jueves 29 de enero 2026

Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general

La carrera de este jueves largará a las 15:30 horas desde Plaza Dominguito, frente a Municipalidad de Sarmiento. La etapa se podrá ver en vivo por YouTube.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelta

Desde el viernes 23 de enero al domingo 1 de febrero de 2026, en la provincia se celebra la 41° edición de la Vuelta a San Juan. La competencia de ciclismo en ruta recorrerá varios departamentos; y contará con un prólogo y nueve etapas, incluida una contrarreloj individual. Este miércoles tendrá la concentración en Plaza Dominguito, frente a Municipalidad de Sarmiento.

Esta competencia, destinada a ciclistas masculinos de categoría Sub 23 y Elite, cuenta con la presencia de renombrados equipos locales, nacionales e internacionales de países aledaños.

La Vuelta a San Juan es organizada por el Pedal Club Olimpia, respaldo de Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con Secretaría de Deporte y Agencia Deportes San Juan, fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina y auspicio principal de Gobierno de San Juan.

Toda la información de la Etapa 6 (en línea):

Link de streaming en vivo.

Departamento: Media Agua, Sarmiento – Pocito – Rawson.

Concentración: 14:15 horas, en Plaza Dominguito, frente a Municipalidad de Sarmiento.

Largada: 15:30 horas.

Llegada: en Plaza Dominguito, frente a Municipalidad de Sarmiento.

Recorrido en tren controlado: Por calle Rivadavia al oeste hasta calle José Ares, al norte hasta calle Barboza, al oeste hasta Ruta 40, al norte hasta cruzar las vías del tren, Vía Oficial KM0 (1,300km aprox.)

Recorrido en Carrera: Por Ruta 40 hacia el norte hasta Calle 14 (Pocito), al oeste hasta calle Aberastain, al norte hasta Calle 11, al este hasta rotonda Av. Joaquín Uñac, al norte hasta empalmar calle Mendoza (Rawson), hasta calle República del Líbano, al oeste hasta Av. España, al norte hasta Av. Circunvalación, girar al oeste e ingresar al anillo hasta salir en Acceso Sur Ruta 40, al sur hasta Av. Uruguay (Media Agua), al este hasta calle 25 de Mayo, al norte hasta calle Rivadavia, al oeste hasta Línea de Meta frente a Municipalidad de Sarmiento.

Total: 124,3 KM aprox.

Meta Montaña (1): Ruta Nacional 40, altura El Cerrillo (105 KM).

Meta Sprint (2): Calle Aberastain y Furque, Pocito (41,7 KM); Ruta Nacional 40 frente a Velódromo Vicente Alejo Chancay, Pocito (76,9 KM).

