jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Solidaridad

Nico Tivani perdió sus gafas de ciclismo tras la caída en el sprint y piden ayuda para encontrarlas

El ciclista de la Municipalidad de Pocito protagonizó un durísimo golpe en el último tramo de la etapa 5 y perdió sus lentes entre la multitud. Piden la ayuda de todos para encontrarlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
lentes
image

La quinta etapa de la Vuelta a San Juan dejó una imagen que preocupó a todos en el final. En pleno sprint, Nico Tivani, ciclista sanjuanino del equipo de la Municipalidad de Pocito, protagonizó una fuerte caída luego de un choque entre bicicletas que lo llevó directo al asfalto.

Lee además
video: asi fue la impactante caida de nicolas tivani y un ciclista de brasil a metros de la llegada
Vuelta a San Juan

Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada
tivani, entre medicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caida: gracias a dios estoy bien
Vuelta a San Juan

Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"
09527312-2e45-43f2-b505-df5a221470ad

El golpe fue duro. Tivani terminó con importantes raspaduras en distintas partes del cuerpo, pero mostró su temple y logró completar la etapa pese al dolor. Sin embargo, el accidente no solo dejó secuelas físicas: en medio del tumulto y la multitud, el pocitano perdió sus gafas de ciclismo.

Las lentes, fundamentales para continuar compitiendo y de alto valor económico, se extraviaron tras la caída. Por ese motivo, Diego, su hermano, recurrió a las redes sociales para pedir la colaboración de los sanjuaninos. En la publicación difundieron imágenes de las gafas y apelaron a la solidaridad de quienes hayan estado presentes en el lugar del incidente.

image

El pedido no es menor: Tivani necesita el equipamiento para afrontar lo que resta de la competencia, en una Vuelta que lo tiene como protagonista local. Ahora, la esperanza está puesta en que alguien haya encontrado los lentes entre la multitud y pueda devolverlos.

El posteo que hicieron en redes:

image

Así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El accidente ocurrió en pleno embalaje final y generó preocupación entre los presentes. La definición quedó marcada por el fuerte golpe y la rápida intervención de la asistencia médica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016630763442127083?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2016630763442127083%7Ctwgr%5Ed524606a33fc916da87a5f869201a5fda2c98f65%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fdeportes%2Fvideo-asi-fue-la-impactante-caida-nicolas-tivani-y-un-ciclista-brasil-metros-la-llegada-n421919&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Tomás Contte, el amigo de Tivani que le arrebató la malla líder

Domínguez, el sello del ganador: "Soy un chico de Calingasta que disfruta siempre arriba de la bici"

Arranca la Vuelta a San Juan: el puntapié, desde Santa Lucía con un prólogo

Fabri Pérez, ¡prendido fuego!: esquivó a dos, le tiró un caño a Paredes y la 'picanteó'

Etapa 6: tres departamentos, metas bonificadas y una pelea codo a codo en la general

Video: en el gol de Boca, ¿se le escapó el grito de gol al Ruso Ascacibar?

Con un golazo de Di María, Central le ganó a Racing en Avellaneda

Manos, agua y pura agilidad: la adrenalina de abastecer en plena carrera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: en el gol de boca, ¿se le escapo el grito de gol al ruso ascacibar?
Tras la polémica

Video: en el gol de Boca, ¿se le escapó el grito de gol al Ruso Ascacibar?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Te Puede Interesar

La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Por Daiana Kaziura
Un informe nacional proyecta que San Juan tendrá un 23,1% menos de alumnos en las escuelas primarias hacia 2030, lo que representa una pérdida estimada de más de 15 mil estudiantes.
Investigación

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Imagen ilustrativa
Confuso episodio

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría