Nico Tivani perdió sus gafas de ciclismo tras la caída en el sprint y piden ayuda para encontrarlas

La quinta etapa de la Vuelta a San Juan dejó una imagen que preocupó a todos en el final. En pleno sprint, Nico Tivani , ciclista sanjuanino del equipo de la Municipalidad de Pocito, protagonizó una fuerte caída luego de un choque entre bicicletas que lo llevó directo al asfalto.

Vuelta a San Juan Tivani, entre médicos y el aliento de la gente tras sufrir una tremenda caída: "Gracias a Dios estoy bien"

Vuelta a San Juan Video: así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El golpe fue duro. Tivani terminó con importantes raspaduras en distintas partes del cuerpo, pero mostró su temple y logró completar la etapa pese al dolor. Sin embargo, el accidente no solo dejó secuelas físicas: en medio del tumulto y la multitud, el pocitano perdió sus gafas de ciclismo.

Las lentes, fundamentales para continuar compitiendo y de alto valor económico, se extraviaron tras la caída. Por ese motivo, Diego, su hermano, recurrió a las redes sociales para pedir la colaboración de los sanjuaninos. En la publicación difundieron imágenes de las gafas y apelaron a la solidaridad de quienes hayan estado presentes en el lugar del incidente.

image

El pedido no es menor: Tivani necesita el equipamiento para afrontar lo que resta de la competencia, en una Vuelta que lo tiene como protagonista local. Ahora, la esperanza está puesta en que alguien haya encontrado los lentes entre la multitud y pueda devolverlos.

El posteo que hicieron en redes:

image

Así fue la impactante caída de Nicolás Tivani y un ciclista de Brasil a metros de la llegada

El accidente ocurrió en pleno embalaje final y generó preocupación entre los presentes. La definición quedó marcada por el fuerte golpe y la rápida intervención de la asistencia médica.