jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Policía de San Juan

En un control policial encontraron una moto que fue robada en 2024

El rodado estaba en manos de un joven de 18 años. Personal policial investiga el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-01-28 at 22.57.08

Un control policial permitió secuestrar una motoque tenía pedido de secuestro vigente desde el 2024. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección D-7 y se concretó en el departamento Rawson.

Lee además
secuestran una moto que era intensamente buscada tras un robo
Procedimiento

Secuestran una moto que era intensamente buscada tras un robo
video: viajaba en moto y termino en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino
Capital

Video: viajaba en moto y terminó en el piso tras protagonizar un choque en pleno centro sanjuanino

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la tarde del martes, alrededor de las 18:50, durante un control desplegado en la intersección de avenida España y calle Sívori. Allí, los uniformados entrevistaron al conductor de una motocicleta marca Honda Wave, de color blanco, que circulaba sin dominio visible.

El rodado era conducido por un joven de apellido Martínez, de 18 años, domiciliado en Capital. Al consultar el informe de dominio, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente con fecha 24 de julio de 2024, en el marco de una causa por hurto, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y actuaciones iniciadas en la Comisaría 26ª.

Ante esta situación, se dio intervención al ayudante fiscal en turno, quien dispuso la confección del acta de procedimiento, el secuestro de la motocicleta y su traslado a la comisaría jurisdiccional, donde se realizarán las pericias correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

¡Un milagro! El video de un hombre que cayó de su moto, y por centímetros, no lo chocó una camioneta

Recuperaron en Pocito una moto de más de $5.000.000, que había sido robada y adulterada

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Pocito: policías salvaron a una bebé de un año que no respiraba

Dos ladrones dejaron atado a un obrero y robaron en una empresa de Chimbas

Así quedó la joven a la que le arrancaron el cabello en una pelea callejera en Capital

Detuvieron a dos hombres por un violento robo armado en Capital

Un encapuchado asaltó con un cuchillo al empleado de una estación de servicio de Caucete

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una familia que volvia de chile por agua negra volco: mira el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

La Ruta 12 camino a Zonda fue rehabilitada tras la nueva crecida ocurrida durante la noche de este martes. (Foto de archivo)
Este miércoles

Cómo está el acceso a Zonda tras la nueva crecida y el estado del resto de las rutas en San Juan

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan

Te Puede Interesar

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que acompaña a los niños en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

Por Cecilia Corradetti
Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan
Clima

Despejado y caluroso: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan
Etapa 5

Cobarrubia ganó con el corazón en la boca y Contte no suelta la punta de la Vuelta a San Juan