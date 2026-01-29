En un control policial encontraron una moto que fue robada en 2024

Un control policial permitió secuestrar una motoque tenía pedido de secuestro vigente desde el 2024. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Dirección D-7 y se concretó en el departamento Rawson.

Según fuentes oficiales, el hecho ocurrió en la tarde del martes, alrededor de las 18:50, durante un control desplegado en la intersección de avenida España y calle Sívori. Allí, los uniformados entrevistaron al conductor de una motocicleta marca Honda Wave, de color blanco, que circulaba sin dominio visible.

El rodado era conducido por un joven de apellido Martínez, de 18 años, domiciliado en Capital. Al consultar el informe de dominio, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro vigente con fecha 24 de julio de 2024, en el marco de una causa por hurto, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad y actuaciones iniciadas en la Comisaría 26ª.

Ante esta situación, se dio intervención al ayudante fiscal en turno, quien dispuso la confección del acta de procedimiento, el secuestro de la motocicleta y su traslado a la comisaría jurisdiccional, donde se realizarán las pericias correspondientes.