martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Importante hallazgo

Allanamiento en Rawson: secuestraron fusiles, pistolas y más de 20 aves exóticas

Efectivos de la Seccional 6ª irrumpieron en un domicilio de calle Clemente Rodríguez junto a inspectores ambientales. El morador fue capturado y enfrentará cargos ante la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
arma

En un importante despliegue policial realizado en las últimas horas, efectivos de la Comisaría 6ª desbarataron un foco de tenencia ilegal de armamento y especies protegidas en el departamento de Rawson. El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Clemente Rodríguez este, donde los uniformados actuaron en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Flora y Fauna en el marco de una investigación por tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

Lee además
Imagen ilustrativa
Presunto delito sexual

Investigan si una niña de 12 años fue abusada por su padrastro en Chimbas
piden cadena de oracion para el policia sanjuanino que choco con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

Durante el registro de la propiedad, las autoridades lograron el secuestro de un arsenal compuesto por una carabina Bataán súper 54 con sus correspondientes municiones, una carabina tiro a tiro calibre 7,65 mm, una pistola semiautomática calibre 22 y una carabina del mismo calibre.

Sin embargo, el hallazgo se extendió también al tráfico de fauna, ya que se rescataron 26 aves autóctonas y exóticas, entre las que se encontraban ejemplares de benteveo y cardenales amarillos, especie esta última bajo estricta protección por su estado de conservación.

Como consecuencia del procedimiento, un hombre identificado como Arredondo fue aprehendido y quedó a disposición del Ayudante Fiscal Dr. Oscar Oropel. El funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, quedando el detenido vinculado a las actuaciones legales por la tenencia de las armas y la infracción a las leyes de protección de la biodiversidad.

Temas
Seguí leyendo

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Estaba prófugo, hacía exhibicionismo en la calle y cayó con un "kiosquito" de droga en Chimbas

A la cárcel: un delincuente forcejeó con una madre y su hijo para robarle un celular, lo atraparon y fue condenado

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Dos hombres fueron condenados por asaltar y golpear a dos menores para robarles

Lo abandonó su cómplice en plena fuga y ahora le cayó el peso de la ley

Un coordinador de viajes, en la mira por un violento arrebato en Capital: una foto, la prueba clave

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Te Puede Interesar

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia