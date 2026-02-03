Allanamiento en Rawson: secuestraron fusiles, pistolas y más de 20 aves exóticas

En un importante despliegue policial realizado en las últimas horas, efectivos de la Comisaría 6ª desbarataron un foco de tenencia ilegal de armamento y especies protegidas en el departamento de Rawson. El operativo tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre la calle Clemente Rodríguez este, donde los uniformados actuaron en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente, Flora y Fauna en el marco de una investigación por tenencia de arma de fuego sin autorización legal.

Durante el registro de la propiedad, las autoridades lograron el secuestro de un arsenal compuesto por una carabina Bataán súper 54 con sus correspondientes municiones, una carabina tiro a tiro calibre 7,65 mm, una pistola semiautomática calibre 22 y una carabina del mismo calibre.

Sin embargo, el hallazgo se extendió también al tráfico de fauna, ya que se rescataron 26 aves autóctonas y exóticas, entre las que se encontraban ejemplares de benteveo y cardenales amarillos, especie esta última bajo estricta protección por su estado de conservación.

Como consecuencia del procedimiento, un hombre identificado como Arredondo fue aprehendido y quedó a disposición del Ayudante Fiscal Dr. Oscar Oropel. El funcionario judicial dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, quedando el detenido vinculado a las actuaciones legales por la tenencia de las armas y la infracción a las leyes de protección de la biodiversidad.