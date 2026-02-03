Lo abandonó su cómplice en plena fuga y ahora le cayó el peso de la ley

El sujeto que fue atrapado por las autoridades después de robar en un domicilio en Caucete , junto a un cómplice que lo abandonó en plena fuga, fue condenado por Flagrancia y, aunque quedó en libertad, no podrá acercarse a las víctimas por orden judicial.

Robo en vivienda Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Audiencia Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Se trata de Ángelo Leandro Cortez , quien protagonizó una persecución el domingo último por la tarde y fue detenido por personal policial que estaba detrás de él. A través de su defensa, reconoció la comisión del delito y acordó con la fiscalía la pena de 6 meses de prisión condicional.

En el marco de un juicio abreviado, la fiscal Virginia Branca lo acusó por robo en grado de tentativa y el juez que intervino dictó la sentencia condenatoria. Cortez, que buscó la salida más rápida, obtuvo la libertad con la condición de no acercarse a la vivienda cuya seguridad había violado.

Acompañado de un malviviente que no pudo ser identificado, dado que en medio del escape aprovechó su oportunidad y huyó de las autoridades que los perseguían, el sentenciado admitió haber sido el responsable del robo de una garrafa y un parlante de una casa del Barrio Guayamas.

La forma en que fue atrapado resultó curiosa porque, si bien ya había perpetrado el golpe delictivo junto a su secuas, un patrullero que recorría las inmediaciones fue el que sospechó de su movimiento. Al verlos caminar por la calle con ambos artefactos, el personal policial se alistó para averiguar qué hacían con eso. Sin embargo, la situación se descontroló cuando ambos soltaron lo que transportaban y emprendieron la fuga.

Los efectivos de la Comisaria 37 fueron tras ellos y consiguieron capturar a uno de ellos, Cortez, mientras que el otro sorteó el asedio y se marchó sin dejar rastro, dejando a su compañero a merced de la Policía. En ese momento, la víctima del robo acababa de advertirlo y se dirigía a la seccional cuando observó sus pertenencias en la escena de detención.

Fue por ese motivo que el damnificado recuperó lo suyo y el aprehendido quedó a disposición de Flagrancia. Ahora, dos días más tarde, recibió el castigo de la ley.