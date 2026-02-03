martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Presunto delito sexual

Investigan si una niña de 12 años fue abusada por su padrastro en Chimbas

La fiscalía pidió como primera medida que se tome declaración a la nena a través de Cámara Gesell. Eso definirá el futuro de la causa penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un empleado se encuentra en la mira a raíz de la denuncia de su expareja, quien lo acusó de abusar sexualmente de su nena de 10 años. El hombre todavía no está imputado y continúa en libertad, pero este martes tuvo que comparecer en Tribunales para informarse de las actuaciones preliminares de la causa. Todo dependerá de la declaración de su hijastra.

Lee además
el padrastro que confeso haber abusado a una menor escribiendo una carta pasara 8 anos en la carcel
San Juan

El padrastro que confesó haber abusado a una menor escribiendo una carta pasará 8 años en la cárcel
Imagen ilustrativa
Tribunales

Un padrastro acusado de abusar en innumerables ocasiones a una niña, condenado a 9 años de cárcel

La audiencia por anticipo de prueba se concretó este martes ante la jueza de garantías Gloria Chicón y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, quien lleva las actuaciones por un presunto abuso sexual en la UFI CAVIG con el fiscal Raúl Iglesias. El denunciado, un empleado de comercio de 35 años, concurrió en compañía de la abogada defensora María Filomena Noriega y por el momento goza de libertad, dado que no se encuentra imputado en la causa.

image
La abogada María Filomena Noriega, la defensora, y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI.

La abogada María Filomena Noriega, la defensora, y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI.

La denuncia se realizó en diciembre último. La expareja del hombre, y madre de la supuesta víctima, contó que convivieron durante 4 años en Chimbas y en ocasiones él solía quedarse al cuidado de su nena. La mujer aseguró que en una de esas oportunidades en que su pareja estaba solo con la pequeña éste la manoseó e hizo que le tocara sus partes íntimas.

image

Eso fue lo que afirmó la denunciante, en función de lo que habría dicho su hija. Sin embargo, se trata de su versión y, hasta que no haya indicios concretos, la fiscalía no puede imputar al hombre. Por ese motivo, la ayudante fiscal Marsiglio pidió, como anticipo de prueba, la realización de la Cámara Gesell para escuchar a la niña.

La abogada Noriega no se opuso, dado que entiende que no hay nada que comprometa a su defendido. La jueza hizo lugar al pedido de la fiscalía y fijó la Cámara Gesell para el próximo 11 de febrero. Todo dependerá de lo que diga la niña, dado que, si expresa que existió un posible ataque sexual, imputarán al empleado; de lo contrario, cerrarán la causa.

Temas
Seguí leyendo

Ya investigan el caso de Santa Lucía de la brutal golpiza al albañil que casi pierde la lengua

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

Allanamiento en Rawson: secuestraron fusiles, pistolas y más de 20 aves exóticas

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Estaba prófugo, hacía exhibicionismo en la calle y cayó con un "kiosquito" de droga en Chimbas

A la cárcel: un delincuente forcejeó con una madre y su hijo para robarle un celular, lo atraparon y fue condenado

Confirmado: el conductor de la Hilux que mató y se dio a la fuga en Chimbas, fue imputado por homicidio

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emiliano Barrera (31) y Elías Daher (35).
Tribunales

Dos comerciantes fueron denunciados por estafa, arreglaron con las víctimas pero seguirán pegados a la Justicia

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

En Cienaguita (Sarmiento) se encuentra el rincón que combina naturaleza, espiritualidad y aguas curativas: el Manantial Virgen de Lourdes,
Tiempo de Verano en SJ

El rincón sanjuanino de la sanación: agua curativa, religión y un portal energético en un solo lugar

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada
Urgente

Grave choque en Capital: un policía en moto impactó con un colectivo y terminó con una pierna destrozada

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas

Te Puede Interesar

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron
Relevamiento

Bono de fin de año en San Juan: 10 municipios lo pagaron, 4 lo abonaron en cuotas y 5 no lo otorgaron

Por Ana Paula Gremoliche
San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia