Investigan si una niña de 12 años fue abusada por su padrastro en Chimbas

Un empleado se encuentra en la mira a raíz de la denuncia de su expareja, quien lo acusó de abusar sexualmente de su nena de 10 años. El hombre todavía no está imputado y continúa en libertad, pero este martes tuvo que comparecer en Tribunales para informarse de las actuaciones preliminares de la causa. Todo dependerá de la declaración de su hijastra.

La audiencia por anticipo de prueba se concretó este martes ante la jueza de garantías Gloria Chicón y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio , quien lleva las actuaciones por un presunto abuso sexual en la UFI CAVIG con el fiscal Raúl Iglesias. El denunciado, un empleado de comercio de 35 años, concurrió en compañía de la abogada defensora María Filomena Noriega y por el momento goza de libertad, dado que no se encuentra imputado en la causa.

image La abogada María Filomena Noriega, la defensora, y la ayudante fiscal Marisa Marsiglio, de la UFI ANIVI.

La denuncia se realizó en diciembre último. La expareja del hombre, y madre de la supuesta víctima, contó que convivieron durante 4 años en Chimbas y en ocasiones él solía quedarse al cuidado de su nena. La mujer aseguró que en una de esas oportunidades en que su pareja estaba solo con la pequeña éste la manoseó e hizo que le tocara sus partes íntimas.

Eso fue lo que afirmó la denunciante, en función de lo que habría dicho su hija. Sin embargo, se trata de su versión y, hasta que no haya indicios concretos, la fiscalía no puede imputar al hombre. Por ese motivo, la ayudante fiscal Marsiglio pidió, como anticipo de prueba, la realización de la Cámara Gesell para escuchar a la niña.

La abogada Noriega no se opuso, dado que entiende que no hay nada que comprometa a su defendido. La jueza hizo lugar al pedido de la fiscalía y fijó la Cámara Gesell para el próximo 11 de febrero. Todo dependerá de lo que diga la niña, dado que, si expresa que existió un posible ataque sexual, imputarán al empleado; de lo contrario, cerrarán la causa.