Una abogada sufrió el ataque de ladrones en su casa en Santa Lucía

Dos ladrones entraron a un loteo privado de Santa Lucía y atacaron el domicilio de una abogada. Las cámaras de seguridad captaron las imágenes de los delincuentes que irrumpieron en la vivienda en horas de la noche y sustrajeron, al menos, un televisor, señalaron fuentes policiales.

El hecho delictivo ocurrió entre las últimas horas del sábado y los primeros minutos del domingo pasado en una vivienda del barrio privado Villaverde III, en avenida Libertador, Santa Lucía, informaron fuentes judiciales. La víctima fue una abogada de apellido Barrera , quien llamó al 911 luego de que se activara la alarma y tomara conocimiento de que había dos ladrones en su domicilio, agregaron.

Por medio de su celular pudo ver las imágenes de las cámaras de seguridad y observó a dos delincuentes en el interior de la propiedad. Los sujetos habían roto el cerco perimetral y luego forzaron una puerta trasera para ingresar a la casa.

Policías del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 5ta concurrieron al lugar, pero los ladrones ya habían escapado. Se sabe que se llevaron, al menos, un televisor de grandes dimensiones. No se determinó si sustrajeron otros efectos, ya que la letrada pidió a los policías que no ingresaran hasta la llegada de los peritos.

Se aguardaba que la abogada detallara el faltante total y formalizara la denuncia, aunque de todas formas ya se dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad.