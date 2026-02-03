martes 3 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Salta

Violencia de género: un hombre atacó a su ex novia con un machete frente a su hija

El expediente se inició a partir de la denuncia de la víctima, que relató ante las autoridades que el ataque ocurrió el 28 de enero a la 1.30 en su domicilio de la calle Belgrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Fiscalía Penal de Pichanal imputó provisionalmente a un hombre de 34 años tras una serie de hechos violentos ocurridos en Urundel, en la provincia de Salta, donde irrumpió en la casa de su ex pareja y la atacó con un machete, mientras una hija menor presenciaba la escena.

Lee además
Villa Río San Juan, lugar donde ocurrió el hecho de violencia de género. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Grave

Violencia de género extrema en Santa Lucía: atacó a puñaladas a su pareja y sobrevivió de milagro
un policia sanjuanino quedo en la mira por violencia: su ex denuncio que la tiro por las escaleras
UFI CAVIG

Un policía sanjuanino quedó en la mira por violencia: su ex denunció que la tiró por las escaleras

De acuerdo a la información publicada por El Tribuno, el expediente se inició a partir de la denuncia de la víctima, que relató ante las autoridades que el ataque ocurrió el 28 de enero a la 1.30 en su domicilio de la calle Belgrano.

En ese sentido, la mujer indvidualizó a su ex pareja como el atacante, quien llegó en aparente estado de ebriedad, golpeó la puerta de forma insistente y exhibía lesiones visibles en el rostro y manchas de sangre. A pesar de que la víctima le recordó que tenía prohibido el ingreso y que ya había alertado a la Policía, el hombre no desistió en sus acciones, insultó y logró acceder al interior de la vivienda, esta vez por el techo.

Una vez dentro de la casa, la víctima indicó que el imputado la persiguió hasta una habitación, donde se encontraba la hija de ambos, de cuatro años.

La madre relató que, ante la presencia de la menor, su ex pareja la atacó físicamente con un machete, la sujetó, la amenazó en repetidas ocasiones y continuó el ataque con patadas y golpes de puño en distintas partes del cuerpo.

El informe médico posterior corroboró las lesiones mencionada. Al ser interrogada, la mujer aclaró que en ningún momento el acusado agredió a la niña.

La intervención inicial de la Delegación Colonia Santa Rosa, bajo la órbita de la fiscal María Sofía Fuentes, permitió la imputación formal del acusado, quien enfrenta cargos complejos debido a la suma de delitos y agravantes.

Estos episodios, que la fiscal María calificó legalmente como violación de domicilio, lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, y amenazas con armas, abrieron una causa penal que podría derivar en penas agravadas por la presencia de la menor y el empleo de armas.

Atacó a su ex novia frente a su hija de dos años y trató de arrojarla desde un tercer piso en Jujuy

Un hecho de extrema violencia de género conmocionó San Salvador de Jujuy durante la madrugada del sábado, luego de que un hombre intentara arrojar a su ex pareja desde la ventana de un tercer piso en presencia de su hija de dos años. La Justicia investiga el caso bajo la carátula de intento de femicidio.

El incidente tuvo lugar en una vivienda sobre la calle Dorrego, cerca de la vieja terminal de ómnibus. De acuerdo con el testimonio de la mujer a Jujuy al Momento, las agresiones comenzaron cuando el hombre la golpeó contra una pared, situación presenciada por la hija menor de ambos.

Tras escuchar gritos que provenían del departamento alrededor de las 4.40, vecinos se comunicaron de inmediato con los servicios de emergencia. Cuando la Policía llegó al lugar, el agresor escapó a pie realizando un recorrido por escalera y calles de la zona de Alto Gorriti y la terminal vieja.

La fuga concluyó cuando personal de las Unidades Móviles (UR1) lo detuvo en la intersección de las calles San Francisco y Campero. Tanto la mujer agredida como la niña recibieron asistencia médica.

El proceso judicial está en curso y es coordinado por personal de la Seccional Nº 2 bajo la supervisión de un ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Acusado de encerrar a su novia y amenazarla, un sanjuanino fue detenido en La Plata y respondió: "Un acto de maldad pura"

Violencia de género: se atrasó en pagar la factura de la luz y su ex marido la hirió con tijeretazos

PAMI distribuirá cinco artículos sin costo a los jubilados en febrero: cuáles son

Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas

Por una alerta del FBI, frustraron dos intentos de masacre en escuelas argentinas

Mendoza y Chile en alerta, por más de 100 temblores en el Tupungatito

Una de las bodegas históricas de Argentina, oficialmente en concurso de acreedores

Perpetua para el panadero que asesinó a su compañero con grasa hirviendo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un enjambre de avispas le causó la muerte a un hombre en Santa Fe.
En Santa Fe

Un hombre murió luego de ser atacado por un enjambre de avispas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez
Exclusivo

Por primera vez, declaró en la Justicia un menor implicado en la tragedia del Canal Benavidez

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Te Puede Interesar

Jose Luis Manzano (izq) y Mauricio Badaloni: grieta entre empresarios con negocios en San Juan por la licitación del gasoducto Vaca Muerta. 
Licitación de Vaca Muerta

Dos empresarios mendocinos con peso en San Juan, divididos por los caños de Techint

Por Elizabeth Pérez
Maximiliano Alé, el sospechoso de la tentativa de femicidio en Santa Lucía.
Violencia de género

La mujer atacada en Santa Lucía habría sufrido unas 40 puñaladas: el agresor ya está preso, ¿quién es?

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió respuestas concretas para la gente
Casa de Gobierno

Orrego bajó línea a sus funcionarios para 2026 y pidió "respuestas concretas" para la gente

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez
Refuerzo

San Martín se rearma y fichó a otro arquero: se trata de Lautaro Garzón, de las inferiores de Vélez

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas
Trágica Navidad

Se agrava la situación procesal del conductor que mató al volante a un motociclista en Chimbas