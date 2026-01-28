¡Alerta de mala onda!: los 3 signos que se vuelven "insoportables" por la falta de descanso

Hay signos que pierden los buenos modales cuando están muy cansados.

¿Alguna vez has sentido que una persona cambia de personalidad tras una mala noche? No es solo agotamiento; según la astrología, hay ciertos signos que pierden el filtro y la civilidad cuando su batería llega al 0%.

Si bien todos podemos estar de mal humor tras un largo día, para estos tres integrantes del horóscopo, el cansancio es el detonante de un temperamento que puede poner a prueba cualquier amistad.

1. Aries: la bomba de tiempo

Aries es pura energía y acción, pero ese motor necesita combustible. Cuando un Aries está cansado, su paciencia —que ya es escasa— se evapora por completo.

El síntoma: Se vuelven extremadamente reactivos. Cualquier comentario inocente puede ser interpretado como un obstáculo o un ataque. Si tienen sueño, no caminan, "embisten".

El consejo: No intentes razonar con ellos ni proponerles planes "para despejarse". Lo único que necesitan es una habitación a oscuras y silencio total.

2. Escorpio: el volcán silencioso

Escorpio no suele explotar de inmediato como Aries, pero el cansancio agota su capacidad de tolerar a los demás. Un Escorpio sin dormir es una criatura de pocas palabras y una mirada que corta como el hielo.

El síntoma: Aparece el sarcasmo letal . Si los molestas cuando están agotados, lanzarán un comentario hiriente que recordará tus peores inseguridades. Se vuelven paranoicos y sienten que cada ruido o petición es una falta de respeto a su descanso.

El consejo: Si ves que un Escorpio tiene ojeras, retrocede lentamente. No les hagas preguntas profundas y, sobre todo, no los despiertes de una siesta.

3. Capricornio: el sargento gruñón

Para Capricornio, el cansancio es una debilidad que odia admitir. Como el signo de la responsabilidad, cuando están agotados sienten que el mundo es un caos y que nadie más es capaz de hacer nada bien.