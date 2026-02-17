"Me destrozaron el camión": el descargo de una conductora tras una "lluvia de piedras" en Carpintería

Una conductora que transportaba combustible denunció un hecho de inseguridad ocurrido durante la madrugada en Carpintería , y expresó su malestar a través de un descargo público que rápidamente comenzó a circular en redes.

Según relató la trabajadora, el episodio se produjo alrededor de las 5 de la mañana, cuando transitaba por la zona como parte de su rutina laboral. En ese contexto, aseguró que un grupo de jóvenes que se encontraba en las inmediaciones habría provocado daños en su camión.

“Como todos los días, levantándome para trabajar. Todos los días en la ruta. Paso por Carpintería y parece que estaba terminando la fiestita de carnaval (…) y me destrozaron el camión”, expresó la mujer en su mensaje publicado en Tik Tok.

De acuerdo con su testimonio, la unidad —que pertenecería a la empresa para la que presta servicios— sufrió importantes roturas, principalmente en los vidrios. “Una unidad nueva de la empresa, herramienta de trabajo. Y así quedó, todo lleno de vidrios”, manifestó.

La conductora también señaló que no habría sido un hecho aislado. “No a mí me pasó, sino a otras colegas más que iban adelante”, indicó, sugiriendo que otros vehículos habrían atravesado situaciones similares.

El descargo volvió a poner en debate la preocupación por la seguridad en rutas y zonas urbanas de San Juan, especialmente en horarios de baja circulación vehicular. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre denuncias formales ni actuaciones policiales vinculadas al episodio.