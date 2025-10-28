Se suman más denuncias de estafas con casas contra los dirigentes de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina

En abril de este año, empezaron a ser investigados de 36 denuncias por estafa el presidente S egundo Justo Zalazar y e l exdirigente, Miguel Ceferino Aciar , de la cooperativa La Fraternidad Sanjuanina . Los acusaron de no cumplir con la entrega de la casa propia. Este complejo se entregó en 2022 y muchos quedaron afuera.

En abril, Aciar y Zalazar empezaron a ser investigados de estas denuncias, pero este martes se amplió la causa contra ellos. El fiscal Nicolás Alvo de UFI Delitos Informáticos y Estafas le dio a conocer al j uez de Garantías Eugenio Barbera que había cuatro denuncias más contra estas personas.

Cabe destacar que los dos acusados seguirán investigados en libertad, ya que la fiscalía no solicitó la preventiva para estas personas en la primera audiencia y en la que se celebró este 28 de octubre, expresaron fuentes del caso.

Cómo fue la supuesta maniobra de estos imputados

Los supuestos damnificados aseguraron que la cooperativa empezó a vender carpetas de futuras viviendas del barrio UDA II en Rawson allá por el 2006.

Aciar y Zalazar firmaron un contrato con los directivos de UDA en el que acordaron que la cooperativa le cedía un terreno al gremio, con la condición que incluyeran en la lista de adjudicatarios a todos esos miembros de la entidad que compraron las carpetas. La Fraternidad Sanjuanina afirmaba en ese entonces que había cupo para 140 familias, de modo que comercializaron esas carpetas. Algunos de los inscriptos pagaron en cuotas y otras de contado con tal de asegurarse un lugar en barrio.

En 2022, el gremio entregó las viviendas del barrio UDA II, pero con 83 unidades habitacionales. Para sorpresa de los inscriptos por parte de la cooperativa, fue que muchos de ellos no aparecían entre los beneficiados con las casas. Ahí se armó el revuelo y empezó el conflicto, dado que la entidad no pudo reubicarlos y tampoco les devolvió el dinero.

Fuentes judiciales aseguraron que es imposible estimar de cuántos fue el perjuicio en dinero para cada familia en razón a los años transcurridos, pero los ahora denunciantes contaron que invirtieron sumar importantes.