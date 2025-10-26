La emoción de Susana Laciar al votar: de acompañar a su hijo que debuta en los comicios, a votar sin su padre por primera vez

A primera hora, en cuanto habilitaron las urnas, la intendenta de Capital Susana Laciar llegó hasta la Escuela Pedro Nolasco Fonseca para emitir su voto. En la previa conversó con los medios presentes donde brindó sus apreciaciones sobre la jornada electoral y porqué este día es tan especial para ella.

Al ser consultada sobre cómo transcurrirá su día luego de votar, detalló que acompañará al vicegobernador de San Juan candidato en primer término del orreguismo, Fabián Martín, y que posteriormente estará acompañando a su hijo menor, quien por primera vez participará del acto electoral, algo que es muy especial para la familia.

En ese contexto, recordó con mucha emoción a su padre, Rodolfo Laciar, quien solía acompañarla en cada elección y falleció el agosto del año pasado. “Particularmente me causa emoción, porque además de ser la primera elección de mi hijo, es la primera vez que voto sin mi papá. Es la primera vez que mi papá no me acompaña físicamente y es un día especial”, destacó con la emoción en la voz.

En la oportunidad estuvo acompañada de los Ministros, de la Producción, Gustavo Fernández y de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, así como también el Jefe de Asesores del gobierno de la provincia, Rodolfo Colombo.

Tras emitir su sufragio, la mandataria municipal, resaltó la importancia de fortalecer la participación ciudadana en cada elección, ya que es el camino para seguir construyendo una provincia y una Ciudad con más oportunidades, desarrollo y bienestar para todos los vecinos.