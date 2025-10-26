Sergio Miodowsky ante las urnas: "Hoy decidimos qué modelo de país y de provincia queremos"

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky , emitió su voto en el marco de las elecciones legislativas nacionales, en las que San Juan renueva tres bancas en la Cámara de Diputados.

Durante la jornada, el jefe comunal destacó la importancia de la participación ciudadana y remarcó que esta elección representa una oportunidad para definir el rumbo político del país.

“Agradecerle a todos los que trabajan en este día de hoy. Arrancamos bien temprano viendo las escuelas de Rivadavia para ver cómo funcionaban y seguimos recorriéndolas”, expresó.

Miodowsky adelantó que aguardará los resultados junto a su equipo en la sede partidaria ubicada frente a Libertador y Marcial Quiroga, y luego se trasladará a la provincia. “Tenemos la posibilidad de votar cada cuatro años el Ejecutivo y cada dos años el Legislativo. Es el momento de decidir qué modelo de país y qué modelo de provincia queremos”, sostuvo.