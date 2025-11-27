Ofrecerán controles bucales gratuitos para prevención y detección de cáncer: el cronograma

Con el fin de fortalecer y concientizar a la comunidad sobre la prevención y detección temprana de cáncer bucal, realizarán actividades gratuitas en San Juan para la detección de posibles lesiones bucales u orales.

Durante la intervención, los profesionales brindarán consejería acerca de los principales signos y síntomas que pueden indicar la presencia de lesiones: manchas rojas, blancas o pardas; lesiones que no cicatricen en un período de diez días; movilidad dentaria; aparición de crecimientos o protuberancias en la cavidad bucal; dolor bucal; otalgia; y dificultad o dolor al deglutir, entre otros.

Asimismo, el Departamento de Odontología insta a la población a incorporar el autoexamen bucal como práctica preventiva.

Este procedimiento consiste en observarse frente al espejo y revisar labios, mejillas, lengua, movilizándola hacia ambos lados, paladar y cuello, palpando la zona para detectar posibles ganglios o irregularidades. Ante cualquier anomalía, se recomienda realizar una consulta inmediata con un profesional de la salud.

Cronograma de actividades:

El viernes 5 de diciembre, el Móvil Odontológico se instalará de 8:30 a 12:00 h en la peatonal, sobre calle General Acha y Rivadavia, en donde el equipo de odontología, realizará inspección de tejidos blandos y screening sobre la detección de cáncer bucal.

Asimismo, en el Instituto Odontológico Dr. Cayetano Torcivia, el 9, 10, 11 y 12 de diciembre se realizarán talleres informativos y screening clínico en sala de espera.

En el Hospital Marcial Quiroga se realizarán talleres informativos sobre prevención de cáncer bucal en salas de espera y se revisará a los pacientes que lo soliciten en consultorio. Además, habrá entrega de folletería del 5 al 12 de diciembre.

Zona Sanitaria I

Se realizarán talleres informativos sobre prevención de cáncer bucal en salas de espera y se revisarán los pacientes que lo soliciten en consultorio, además de entrega de folletería.

Departamento Capital

Centro de Salud Comandante Cabot

Martes 9 de diciembre, turno tarde y miércoles 10 de diciembre, turno mañana.

Difusión por medio radial “Radio Martin Fierro”

Departamento 9 de julio

Centro de Salud Dr. Carlos Bouthery.

Viernes 5 de diciembre, turno mañana

Departamento Santa Lucía

Centro de Salud Dr. Horacio Grillo.

Martes 9 de diciembre, turno tarde – durante la semana se pasará el video de autoexamen por la pantalla de la sala de espera.

Departamento Chimbas

Microhospital Monseñor Báez Laspiur

Martes 9 de diciembre, turno mañana

Zona Sanitaria II

Se realizarán talleres informativos sobre prevención de cáncer bucal en salas de espera y se revisarán los pacientes que lo soliciten en consultorio. Entrega de folletería.

Departamento Angaco

Hospital Dr. Rizo Esparza. Martes 9 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Campo de Batalla. Martes 9 y 10 de diciembre turno mañana.

Difusión en medio Radial Radio Mágica 101.7

Departamento Caucete

Hospital Dr. César Aguilar. Turno mañana.

Viernes 5 de diciembre convocatoria de 5 radios locales al Hospital Dr. César Aguilar.

Centro de Salud Bermejo Marayes. turno mañana.

Centro de Salud Dr. Alonso Fuego (Casa de Hermanas). Turno mañana.

Centro de Salud Pie de Palo. Turno mañana.

Centro de Salud Virgen de Guadalupe. Turno mañana.

Centro de Salud Las Talas (Puesto Roselli). Turno mañana.

Departamento 25 de mayo

Hospital 25 de mayo. Turno mañana.

Departamento San Martin

Hospital Dra. Stella Molina. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Ejército de Los Andes. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro Integrador Comunitario Arnoldo Janssen. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Antonio Cordero. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Departamento Valle Fértil

Hospital Dr. Alejandro Albarracín. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Baldes de las Chilcas. Martes 9 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud La Majadita. Miércoles 10 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Astica. Miércoles 10 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Usno. Jueves 11 de diciembre, turno mañana.

Zona Sanitaria III

Se realizarán talleres informativos sobre prevención de cáncer bucal en salas de espera y se revisarán los pacientes que lo soliciten en consultorio. Entrega de folletería

Departamento Jáchal

Plaza Departamental de Jáchal. Viernes 5 de diciembre se realizarán talleres informativos y se entregará folletería.

Hospital San Roque. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Pampa Vieja. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud San Isidro. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Villa Mercedes. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Niquivil. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Hospital de Huaco. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Mogna. Del 1 al 5 de diciembre, turno mañana.

Departamento Iglesia

Plaza Central de la Fundación. Controles y talleres de prevención de cáncer bucal en plaza central viernes 5 de diciembre de 10 a 13 h. Banners, entrega de folletería.

Todas las actividades serán difundidas por medios radiales y redes sociales

Martes 9 de diciembre

Hospital Dr. Tomas Perón 11 h

Centro de Salud Iglesia 11 h

Centro de Salud Bella Vista 11h

Miércoles 10 de diciembre

Centro de Salud Tudcum 11 h

Jueves 11 de diciembre

Hospital Dr. Tomas Perón

Centro de Salud Iglesia 11 h

Viernes 12 de diciembre

Hospital Dr. Tomas Perón 11 h

Departamento Albardón

Hospital Dr. José Giordano

Zona Sanitaria IV

Se realizarán talleres informativos sobre prevención de cáncer bucal en sala de espera y se revisarán los pacientes que lo soliciten en consultorio. Entrega de folletería.

Departamento Rivadavia

Parque de Rivadavia. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud San Justo. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Departamento Ullum

Centro Integrador Comunitario Ullum. Viernes 5 de diciembre, turno tarde.

Departamento Calingasta

Hospital Barreal. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Departamento Zonda

Centro de Salud Zonda. Viernes 5 de diciembre, turno tarde.

Zona Sanitaria V

Se realizarán talleres informativos sobre prevención de cáncer bucal en salas de espera y se revisarán los pacientes que lo soliciten en consultorio. Entrega de folletería.

Departamento Rawson

Plaza de Villa Krause. Controles y talleres de prevención de cáncer bucal en plaza central de 10 a 13 h. Banners, entrega de folletería de 9 a 12 h.

Centro de Salud Valle Grande. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Río Blanco. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro Adiestramiento René Favaloro (CARF). Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro Integrador Comunitario Médano. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Departamento Pocito

Hospital Dr. Federico Cantoni. Viernes 5 de diciembre de 9 a 10 h.

Centro de Salud B° Chubut. viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Centro de Salud Villa Huapes. Viernes 5 de diciembre, turno mañana.

Departamento Sarmiento

Hospital Dr. Ventura Lloveras. Viernes 5 de diciembre de 9 a 10 h.

Microhospital Los Berros. Viernes 5 de diciembre de 9 a 10 h.