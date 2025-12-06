sábado 6 de diciembre 2025

Fórmula 1

La bronca de Franco Colapinto al quedar último en la qualy de Abu Dhabi: "Estuve todo el día peleando con lo mismo"

El argentino no logró escapar del fondo y terminó 20° tras sufrir otra vez problemas de agarre y dos vueltas anuladas por exceder los límites de pista. Alpine volvió a mostrar un rendimiento muy bajo y ambos pilotos largarán desde las últimas posiciones en Yas Marina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
la-ilusionante-frase-de-franco-colapinto-antes-del-gp-de-abu-dhabi-en-la-f1-foto-alpinef1teamig-4VSPHVCHSRCYTJK27RDZVXCZAA

Alpine volvió a quedar expuesto en la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi y cerró otra jornada para el olvido. Con un A525 lejos del ritmo esperado, la escudería francesa quedó eliminada en la Q1 con sus dos pilotos: Pierre Gasly largará 19° y Franco Colapinto partirá último tras una tarde cargada de complicaciones.

El argentino sufrió desde su primera salida. Aunque había marcado tiempos competitivos respecto a su compañero, dirección de carrera le anuló sus dos primeras vueltas por exceder los límites de pista en la curva 1, un sector que suele generar problemas por lo estrecho del margen permitido. A esto se sumó un viejo dolor de cabeza: la falta de grip trasero, un inconveniente que acompañó al pilarense durante gran parte de la temporada.

“Estuve todo el día peleando con lo mismo. No tengo el agarre que necesito y es muy difícil”, explicó en rueda de prensa. También admitió su desconcierto por la evolución del auto: “En la FP1 estaba cerca, pero después no pude mejorar como el resto. No entiendo bien por qué no puedo extraer más en la qualy”.

La frustración se profundizó porque, según detalló, los cambios realizados entre sesiones no rindieron como se esperaba y el auto nunca terminó de acomodarse. En la última salida, obligado a arriesgar, volvió a quedar al límite de la pista y solo pudo registrar un 1:23.890, insuficiente para salir del fondo. Gasly, por su parte, marcó 1:23.468 y se ubicó un puesto por delante.

En la gacetilla oficial del equipo, Colapinto reconoció que parte del error fue suyo en el último intento, pero remarcó que el problema de base es el rendimiento general del monoplaza: “Las dificultades de ayer se trasladaron a hoy. Pierre encontró un poco más de ritmo, pero yo sigo sin sentirme cómodo. Tenemos que entender por qué no logramos progresar como los demás”.

El contexto tampoco ayudó: Alpine ya venía de tres prácticas libres con resultados desalentadores, pese a un buen arranque de Colapinto en la FP1. Desde entonces, ambos autos quedaron rezagados en cada tanda.

Con este panorama, el argentino se enfocó en lo que viene: “No es como quería terminar la última qualy del año. Ahora hay que trabajar para mañana y tratar de hacer una buena carrera”.

El Gran Premio de Abu Dhabi se disputará este domingo desde las 10:00 (hora argentina) y definirá el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

