Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta sanitaria nacional

El Ministerio de Salud de la Nación volvió a emitir una alerta nacional por sarampión tras confirmarse un nuevo caso en Santa Elena, Entre Ríos. El paciente es un niño de dos años que, según precisó la cartera sanitaria, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario y bajo seguimiento del Centro Pediátrico local. El menor recibió una dosis de la vacuna triple viral en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades.

La alerta apunta a reforzar la vigilancia de enfermedad febril exantemática, verificar esquemas de vacunación y promover la consulta inmediata ante la aparición de fiebre y erupciones en la piel.

Cómo se detectó el caso

El inicio de los síntomas se registró el 24 de noviembre, con fiebre mayor a 38°, exantema generalizado y síntomas respiratorios. Dos días después, el niño fue atendido en un centro de salud donde se tomaron muestras que el Laboratorio Nacional de Referencia confirmó por rt-PCR como positivas para sarampión.

Las autoridades señalaron que el menor había viajado a Casilda (Santa Fe) entre el 14 y 15 de noviembre, por lo que se activó el seguimiento de contactos estrechos. Equipos locales, provinciales y nacionales continúan con el bloqueo de foco, la investigación epidemiológica y el refuerzo de las medidas preventivas.

Contexto sanitario

El caso se detecta en un escenario global de reaparición del sarampión, tras la pérdida del estatus de eliminación en la región de las Américas. En Argentina, la circulación endémica se interrumpió en el año 2000 y, desde entonces, solo se registraron brotes acotados. El más reciente ocurrió entre 2019 y 2020, con 179 casos.

El sarampión es especialmente riesgoso en niños y embarazadas. Provoca fiebre alta, manchas rojas, catarro, conjuntivitis y tos, y puede derivar en complicaciones graves como neumonía, meningoencefalitis o ceguera. No tiene tratamiento específico y, sin vacunación, puede ser mortal en 1 o 2 casos cada 1000.

La vacuna triple viral, incluida en el Calendario Nacional, se aplica a los 12 meses y a los 5 años. Desde 2026, la segunda dosis se adelantará a los 18 meses para fortalecer la protección temprana.