lunes 8 de diciembre 2025

Recorrida

Corazón verde y oxígeno blanco: los detalles únicos de la nueva obra sanitaria en San Juan que ya muestra su porte

El futuro edificio del Instituto Odontológico promete modernizar la atención dental pública en la provincia, integrando quirófanos de alta complejidad y un diseño pensado para el confort y la eficiencia energética.

Por Miriam Walter
San Juan está a full con el desarrollo de su red sanitaria a partir de la construcción del nuevo Instituto Odontológico Provincial, un edificio clave que busca modernizar y ampliar la capacidad de atención bucal pública. Actualmente, el Instituto Odontológico Dr. Cayetano Torcivia se destaca por ofrecer atención integral, abarcando la mayoría de las especialidades dentales, y cumpliendo un rol esencial en la asistencia a sanjuaninos y sanjuaninas en condiciones socioeconómicas vulnerables. Sin embargo, el aumento constante de la demanda y las limitaciones de la infraestructura actual hacían indispensable este proyecto. Hoy en día, el Instituto realiza cerca de 3.000 consultas mensuales en sus históricas instalaciones.

El proyecto del nuevo Instituto, con una superficie total que supera los 3.393 metros cuadrados, se está ejecutando desde cero en Capital, ubicado estratégicamente junto al Hospital Español, consolidando así un nuevo núcleo de salud.

El objetivo final es transformar el Instituto Odontológico en un referente regional en atención dental pública. TIEMPO DE SAN JUAN recorrió la obra y te la muestra como nadie.

Curiosidades del edificio

El diseño del nuevo Instituto Odontológico no es convencional, destacándose por incorporar elementos que combinan estética moderna, funcionalidad y alta seguridad.

Una de las curiosidades más notables es la concepción del edificio alrededor de un patio verde central. Este elemento arquitectónico no es solo decorativo, sino que fue diseñado para garantizar la entrada de luz natural y la ventilación a la gran mayoría de los sectores, promoviendo un ambiente más confortable y eficiente.

DJI_0492

En las fachadas exteriores, se utilizará un acabado moderno y duradero, incluyendo un Screenpanel con terminación de acero corten. Además, para mitigar el impacto solar, se prevé la colocación de parasoles en las fachadas oeste, este y norte.

En términos de complejidad técnica, la obra es un ejemplo de ingeniería avanzada, especialmente considerando el entorno sísmico de San Juan.

Un detalle técnico llamativo son las instalaciones internas: todas las cañerías que atraviesen juntas de dilatación sísmicas deberán incluir un empalme flexible, tipo fuelle, para absorber los movimientos telúricos sin dañarse.

El edificio se distribuye en cuatro plantas, incluyendo un subsuelo de 300 metros cuadrados que concentra el verdadero "fuerte del Instituto": las salas de máquinas para sistemas de termomecánica y gases medicinales. En este punto, hay un detalle reglamentario crucial: las cañerías de Oxígeno deberán estar identificadas con el color blanco y no con el tradicional verde, cumpliendo con la norma IRAM ISO 7396-1.

DJI_0493

En cuanto a las comodidades para pacientes y personal, el edificio está diseñado con criterios de accesibilidad universal. La planta baja ofrecerá una amplia recepción de doble altura, mientras que el primer piso albergará las áreas de mayor complejidad, como las salas de cirugía y los consultorios especializados.

En el segundo piso, los empleados y directivos contarán con oficinas administrativas, dormitorios de guardia, una Sala de Ateneo y un Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) que se abre a una gran terraza accesible, proporcionando un espacio de recreación y descanso.

La construcción también asegura la provisión de equipos de apoyo esenciales, como grupos electrógenos con una capacidad no menor a 100 kW, y ascensores.

DJI_0487

Casi por la mitad

En esta obra fundamental para fortalecer el sistema de salud de San Juan, la Provincia destinó de sus fondos propios alrededor de 8.274 millones de pesos.

El proyecto, que contempla distintos frentes de trabajo vinculados a infraestructura, instalaciones de alta complejidad y sostenibilidad, está en un 47% de avance, según los datos oficiales.

Para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, se requiere una importante mano de obra especializada e idónea, que es de 75 trabajadores actualmente.

Si se toma como referencia el inicio de la obra a partir de abril de 2025 y el plazo total de ejecución estipulado en 360 días corridos, la finalización de los trabajos será aproximadamente en abril de 2026.

DJI_0481

Video

