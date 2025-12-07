"Un campeón que vuelve": así le dieron la bienvenida a River, que se queda sin Libertadores y jugará Sudamericana

River Plate quedó oficialmente clasificado a la Copa Sudamericana 2026 luego de que Boca, el único equipo que podía asegurarle un lugar en la Copa Libertadores, quedara eliminado ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura. De esta manera, el conjunto de Marcelo Gallardo volverá a disputar el certamen sudamericano después de 11 años, ya que su última participación fue en 2015.

El Millonario llegó a esta instancia dependiendo de resultados ajenos, tras un 2025 con rendimientos irregulares: fue cuarto en el Torneo Apertura, cuarto en la Copa Libertadores, semifinalista de la Copa Argentina, eliminado en octavos de final del Clausura y terminó en el cuarto puesto de la tabla anual. Su clasificación a la Libertadores solo era posible si Boca se coronaba campeón del Clausura.

Con este desenlace, se corta una racha de 11 participaciones consecutivas en la máxima competencia continental, en las que River acumuló 58 triunfos, 41 empates, 22 derrotas, dos títulos, una final y tres semifinales, sin caídas en fase de grupos bajo los ciclos de Gallardo y Demichelis.

El cambio de competencia también impactará en el aspecto económico: mientras que la Copa Libertadores puede otorgar hasta 38,3 millones de dólares desde fase 2, la Sudamericana entrega un máximo de 11,59 millones, una diferencia cercana a los 27 millones. Además, la Libertadores es la única que suma puntos rumbo al Mundial de Clubes 2029.

Para 2026, River será uno de los 30 equipos ya confirmados en la Sudamericana, que tendrá sorteo de fase de grupos a mediados de marzo. Entre los clasificados se encuentran clubes de Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Chile, Ecuador y Colombia, además de los argentinos Riestra, San Lorenzo, Tigre y Barracas Central.