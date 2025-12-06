Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta

Efectivos policiales de la Comisaría 35° detuvieron el viernes a una mujer -oriunda del barrio Valle Grande y de 25 años- acusada de intentar sustraer una motocicleta en Rawson. El hecho ocurrió durante la mañana en inmediaciones de calle Meglioli, antes de llegar a calle Ortega, donde una moto de 110 cc había sido robada minutos antes.
Según informaron fuentes policiales, la sospechosa, identificada con el apellido Nievas, fue aprehendida poco después del golpe delictivo gracias al rápido accionar de los uniformados que patrullaban la zona. La mujer quedó vinculada directamente al robo tras la intervención policial y el relevamiento inicial en el lugar.
La motocicleta, que había sido denunciada como sustraída, fue incorporada a las actuaciones para la investigación que ahora quedó en manos de la UFI Flagrancia, que determinará los pasos a seguir y la imputación correspondiente.
Se estima que el rodado será restituido a su verdadero dueño en las próximas horas, quien había acudido a la seccional policial para dar aviso a las autoridades.