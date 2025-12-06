Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta

Efectivos policiales de la Comisaría 35° detuvieron el viernes a una mujer -oriunda del barrio Valle Grande y de 25 años- acusada de intentar sustraer una motocicleta en Rawson . El hecho ocurrió durante la mañana en inmediaciones de calle Meglioli, antes de llegar a calle Ortega, donde una moto de 110 cc había sido robada minutos antes.

Según informaron fuentes policiales, la sospechosa, identificada con el apellido Nievas , fue aprehendida poco después del golpe delictivo gracias al rápido accionar de los uniformados que patrullaban la zona. La mujer quedó vinculada directamente al robo tras la intervención policial y el relevamiento inicial en el lugar.

La motocicleta, que había sido denunciada como sustraída, fue incorporada a las actuaciones para la investigación que ahora quedó en manos de la UFI Flagrancia, que determinará los pasos a seguir y la imputación correspondiente.

Se estima que el rodado será restituido a su verdadero dueño en las próximas horas, quien había acudido a la seccional policial para dar aviso a las autoridades.