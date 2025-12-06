Advirtió que querían robarse su moto enduro, los siguió y los entregó con la Policía

Momentos de tensión se registraron el viernes en pleno centro sanjuanino , cuando un hombre descubrió que dos sujetos intentaban robar su moto enduro. Lejos de quedarse quieto, los siguió a pie por varias cuadras y logró alertar a personal policial, que finalmente detuvo a los sospechosos y los trasladó a los calabozos de la Comisaría 3ra.

El hecho ocurrió durante la siesta, en una zona de alta circulación comercial en Capital , es decir, San Luis y Tucumán. Según relataron fuentes policiales, el dueño del rodado advirtió que dos individuos manipulaban el sistema de seguridad de su moto, que estaba estacionada sobre una de las calles céntricas. Al darse cuenta de lo que sucedía, comenzó a gritarles y los delincuentes escaparon rápidamente.

Sin dudarlo, el hombre inició una persecución por las veredas del centro, pidiendo ayuda y señalando a los presuntos ladrones. Comerciantes y transeúntes también colaboraron indicando hacia qué dirección habían corrido.

Finalmente, a pocos metros de la intersección con otra arteria transitada, el damnificado se topó con un móvil policial y relató lo ocurrido. Con la descripción aportada, los efectivos lograron interceptar a los dos sujetos a pocas cuadras y proceder a su aprehensión.

La policía trasladó a los detenidos a la comisaría correspondiente, donde quedaron a disposición de la UFI de Flagrancia. En tanto, la moto no llegó a ser sustraída gracias a la rápida reacción de su propietario.