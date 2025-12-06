sábado 6 de diciembre 2025

Video

En Rawson: delincuente apuntó con un arma a un grupo de niños para robarles un celular

El violento episodio ocurrió en el barrio SUOES, donde un ladrón amenazó a un grupo de menores para arrebatarles un teléfono. El padre denunció la situación con gran desesperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero comisaria valle grande rawson

Un hecho de extrema violencia conmocionó este viernes a los vecinos de Rawson, luego de que un delincuente apuntó con un arma a un niño de 13 años para robarle el celular mientras él y sus dos hermanos menores jugaban en el barrio con un grupo de amigos. El episodio ocurrió en el barrio SUOES y dejó en shock a todos los vecinos, que aseguraron estar “cansada de los robos” pero que consideraron que esta vez “se cruzó un límite”.

El padre de los chicos relató la dramática secuencia, visiblemente indignado por lo ocurrido. “Otra vez y ahora los niños. Nadie se salva. Le acaban de robar el celular a mi hijo de 13 años que iba junto con los demás niños. Encima de todo le apuntan con un arma. ¡Basta, basta! Esto se corta acá!”, expresó en un mensaje que rápidamente circuló entre los vecinos.

Según contó, el grupo de niños estaba formado por sus tres hijos: el mayor de 13 años, una niña de 9 y el más pequeño, de 5. Los tres se encontraban jugando en la zona cuando fueron sorprendidos por el agresor. “Este hombre viene caminando y le apunta con un arma, amaga a darle un culatazo y mi hijo le entrega el celu muerto de miedo”, relató el padre.

El padre recordó que los vecinos presentaron notas para exigir mayor presencia policial, “pero no se logró nada”. También hizo referencia al reciente caso de Valle Grande, donde un niño murió de un disparo en medio de una gresca vecinal, y advirtió que no quieren que en Rawson “se repita una tragedia”.

