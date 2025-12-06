sábado 6 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible

La compositora y cantante sanjuanina sacará a la luz su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario. En la previa abrió su corazón y una caja de sensaciones que disparan una mayor expectativa por escucharlo

Por Jorge Balmaceda Bucci
Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre.

Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre.

Lee además
El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada
una profesora sorprendio a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones
Viral

Una profesora sorprendió a egresados de una escuela sanjuanina: el emotivo video, entre regalos y lagrimones

Este próximo 14 de diciembre y en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (21:00), Marti presentará su nuevo álbum ‘Inmarcesible’, en el que se ha permitido jugar desde la pasión que la identifica y alterar en muchos aspectos lo que se podría definir como el proceso normal de composición.

Es por todo lo dicho, que se le pidió este encanto de persona que sea ella misma la que eligiera -y pusiera en palabras- cinco aspectos que hacen especial e imperdible este nuevo material.

#1 El origen del nombre

“Inmarcesible es una palabra que significa ‘que no se marchita’ proviene del latín. En el contexto del álbum hace alusión a una flor que nace y florece en el desierto. Podría decirse es una metáfora que tiene que ver con florecer y sostenerse de pie desde el dolor y desde la oscuridad”.

image

#2 Alteración de la lógica compositora

“Es un disco conceptual. ¿Por qué? Porque las canciones fueron escritas en diálogo con el concepto y no al revés. Por lo general, los compositores por ahí muchas veces tenemos un cúmulo de canciones, las compilamos y armamos un disco. Este no fue así, primero pensé el concepto de lo que yo quería hacer: un un disco que tuviera un poco de fusión con folklore, con flamenco y que hablara un poco de de cuestiones autóctonas de San Juan. Fui como primero desarrollando la historia intelectualmente y después me puse a componer las canciones. Por eso se le dice que es un disco conceptual”.

Embed - La Noche: Sola - Martina Flores (Video Oficial)

#3 Canciones con doble título

“Cada canción tiene doble título. El primero viene a ser el nombre de capítulo y el segundo es el nombre de la canción propiamente dicha. Cada capítulo recorre una parte de la historia de la protagonista. Por ejemplo, el primer episodio es “La noche: sola” donde “La noche” cita el contexto y “Sola” es la emoción que lo habita. Ese primer capítulo es cuando ella se encuentra sola en la noche, en el medio del desierto con sus miedos, sus pensamientos, con su dolor. Durante el trayecto le canta a distintas situaciones que va viviendo y recordando: a su amor, a su madre, al desierto, a la fe, al resistir caminando, a la nostalgia y a la trascendencia”.

image

#4 Un guiño y fuertes personajes de San Juan: la Difunta Correa, la Médica de la Alfalfa y Jorge Leónidas Escudero

“Hay una referencia muy clara a la historia de la Difunta Correa, pero también leí varias cosas de Jorge Leónidas Escudero. Yo tengo un libro de poemas y dibujos de ‘Chiquito’ que me regaló mi abuela Betty. Y también investigué y tome otro personaje como Felipa Rojas, ‘la Médica de la Alfalfa’”.

image

#5 Un álbum con muchos géneros

“Van a encontrar muchos géneros diversos. Siempre partiendo de que es un álbum pop, que que no deja de ser mi estilo, pero sí que va a tener como dejos de flamenco, rumba, reggaeton, un aire de chacarera, un aire de zamba. Tengo que decir que hay como mucha riqueza en ese plano”.

image
Temas
Seguí leyendo

Despiden los restos de la sanjuanina que murió tras volcar en Mendoza

La sanjuanina menos descansera: se burló de su amiga fanática del "pistacho importado" y ahora es viral

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?

Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un escándalo en un spa: ¡a los gritos por un canje!

Yanina Latorre puso fin a su ciclo en LAM y se fue diciendo sinceras declaraciones

Maxi López, sincero: contó qué piensa su pareja ante el ida y vuelta con Wanda Nara

Luciana Salazar fue directa y honesta al confesar porqué vende su ropa online: "No puedo..."

El origen de "Stranger Things": un repaso de todo lo que ocurrió hasta llegar a la nueva temporada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
luciana salazar fue directa y honesta al confesar porque vende su ropa online: no puedo...
Insólito

Luciana Salazar fue directa y honesta al confesar porqué vende su ropa online: "No puedo..."

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Imagen ilustrativa.
Pudo ser una tragedia

Dos tucumanos fueron arrastrados por la creciente en Valle Fértil

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija
Condena a un pervertido

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Te Puede Interesar

El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.
Curiosidades

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo

Por Miriam Walter
El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS
Por primera vez

Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS

Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta
En Rawson

Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta

Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre. video
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible