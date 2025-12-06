Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible

La carrera de Martina Flores en la música está siendo tan vertiginosa y admirable que cada vez quedan menos palabras que a lo largo del camino se hayan usado para contextualizar su talento, su voz y los sentimientos que salen al encuentro de los oídos de San Juan, el país y el mundo.

Este próximo 14 de diciembre y en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (21:00), Marti presentará su nuevo álbum ‘Inmarcesible’, en el que se ha permitido jugar desde la pasión que la identifica y alterar en muchos aspectos lo que se podría definir como el proceso normal de composición.

Es por todo lo dicho, que se le pidió este encanto de persona que sea ella misma la que eligiera -y pusiera en palabras- cinco aspectos que hacen especial e imperdible este nuevo material.

#1 El origen del nombre

“Inmarcesible es una palabra que significa ‘que no se marchita’ proviene del latín. En el contexto del álbum hace alusión a una flor que nace y florece en el desierto. Podría decirse es una metáfora que tiene que ver con florecer y sostenerse de pie desde el dolor y desde la oscuridad”.

image

#2 Alteración de la lógica compositora

“Es un disco conceptual. ¿Por qué? Porque las canciones fueron escritas en diálogo con el concepto y no al revés. Por lo general, los compositores por ahí muchas veces tenemos un cúmulo de canciones, las compilamos y armamos un disco. Este no fue así, primero pensé el concepto de lo que yo quería hacer: un un disco que tuviera un poco de fusión con folklore, con flamenco y que hablara un poco de de cuestiones autóctonas de San Juan. Fui como primero desarrollando la historia intelectualmente y después me puse a componer las canciones. Por eso se le dice que es un disco conceptual”.

Embed - La Noche: Sola - Martina Flores (Video Oficial)

#3 Canciones con doble título

“Cada canción tiene doble título. El primero viene a ser el nombre de capítulo y el segundo es el nombre de la canción propiamente dicha. Cada capítulo recorre una parte de la historia de la protagonista. Por ejemplo, el primer episodio es “La noche: sola” donde “La noche” cita el contexto y “Sola” es la emoción que lo habita. Ese primer capítulo es cuando ella se encuentra sola en la noche, en el medio del desierto con sus miedos, sus pensamientos, con su dolor. Durante el trayecto le canta a distintas situaciones que va viviendo y recordando: a su amor, a su madre, al desierto, a la fe, al resistir caminando, a la nostalgia y a la trascendencia”.

image

#4 Un guiño y fuertes personajes de San Juan: la Difunta Correa, la Médica de la Alfalfa y Jorge Leónidas Escudero

“Hay una referencia muy clara a la historia de la Difunta Correa, pero también leí varias cosas de Jorge Leónidas Escudero. Yo tengo un libro de poemas y dibujos de ‘Chiquito’ que me regaló mi abuela Betty. Y también investigué y tome otro personaje como Felipa Rojas, ‘la Médica de la Alfalfa’”.

image

#5 Un álbum con muchos géneros

“Van a encontrar muchos géneros diversos. Siempre partiendo de que es un álbum pop, que que no deja de ser mi estilo, pero sí que va a tener como dejos de flamenco, rumba, reggaeton, un aire de chacarera, un aire de zamba. Tengo que decir que hay como mucha riqueza en ese plano”.