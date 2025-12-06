Luciana Salazar fue directa y honesta al confesar porqué vende su ropa online: "No puedo..."

Luciana Salazar volvió a dar que hablar en el último tiempo tras las últimas decisiones que está tomando a nivel personal. Ahora en una nota con a Puro Show, la vedette explicó por qué decidió vender su ropa online.

image La desopilante explicación de Luciana Salazar “No soy de repetir mucho la ropa. Y cuando me vinieron con esta propuesta me pareció bárbaro, porque digo, la verdad que estaba acumulando mucho”, comenzó diciendo Luli, sincera sobre la montaña de outfits que tenía en su vestidor.

Pero el momento más divertido llegó cuando recordó lo que dijeron en el piso del programa: “Y como, no sé quién decía ahí, yo no las puedo llevar a una iglesia”, lanzó, contundente.

