Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un escándalo en un spa: ¡a los gritos por un canje!

Sofía Jujuy Jiménez fue protagonista de un bochornoso e impensado problema con las empleadas de un spa. Según medios nacionales, la modelo estalló a los gritos por un canje.

La modelo fue a hacerse un tratamiento de belleza junto a su mamá y, al no llegar a un acuerdo por un canje, la situación se desbordó. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

La secuencia se conoció después de que Alejandra Fontao, la dueña del local, difundió las imágenes y el audio de la pelea.

Según relató, Jujuy ya había ido antes al spa para recibir un tratamiento gratis a cambio de promocionar el lugar en sus redes sociales.

Pero esta vez, la influencer volvió acompañada por su mamá y pretendió que ambas recibieran el servicio sin pagar, aunque no había ningún acuerdo previo.

