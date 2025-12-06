sábado 6 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Increíble

Sofía Jujuy Jiménez protagonizó un escándalo en un spa: ¡a los gritos por un canje!

Todo quedó grabado y el video rápidamente se viralizó. Ella había ido junto a su mamá y ante las pocas respuestas, la modelo explotó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Sofía Jujuy Jiménez fue protagonista de un bochornoso e impensado problema con las empleadas de un spa. Según medios nacionales, la modelo estalló a los gritos por un canje.

Lee además
Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre. video
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible
yanina latorre puso fin a su ciclo en lam y se fue diciendo sinceras declaraciones
Declaración

Yanina Latorre puso fin a su ciclo en LAM y se fue diciendo sinceras declaraciones

La modelo fue a hacerse un tratamiento de belleza junto a su mamá y, al no llegar a un acuerdo por un canje, la situación se desbordó. Todo quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó.

La secuencia se conoció después de que Alejandra Fontao, la dueña del local, difundió las imágenes y el audio de la pelea.

image

Según relató, Jujuy ya había ido antes al spa para recibir un tratamiento gratis a cambio de promocionar el lugar en sus redes sociales.

Pero esta vez, la influencer volvió acompañada por su mamá y pretendió que ambas recibieran el servicio sin pagar, aunque no había ningún acuerdo previo.

Mirá el video de Sofia Jujuy Jiménez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1996357888177025191&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Maxi López, sincero: contó qué piensa su pareja ante el ida y vuelta con Wanda Nara

Luciana Salazar fue directa y honesta al confesar porqué vende su ropa online: "No puedo..."

El origen de "Stranger Things": un repaso de todo lo que ocurrió hasta llegar a la nueva temporada

Una de las grandes series de la historia tendrá su película: "El hombre inmortal"

Netflix llegó a un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO: qué pasará con los abonados

Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara se mostró 'mano larga' con Nico Occhiato: "Le tocó la..."

La reacción de la China Suárez al ver las fotos de la boda de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

Rosalía anunció dos shows en Buenos Aires: cuándo, dónde y cómo comprar las entradas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre. video
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Alex Masman, de la sonrisa de niño a las caras largas por terminar detenido.
Un habitué de los policiales

Quedó al borde de la muerte siendo niño, dejó a Rawson sin luz y fue detenido por el caos en la casona usurpada: la historia del "Ángel" Masman

En la intersección de Avenida Benavidez y Bonduel avanza la etapa final de construcción del Centro Comercial Las Lajas, un shopping moderno que busca convertirse en el nuevo polo urbano de San Juan.  video
Espacio de marca

Cómo será el nuevo Centro Comercial Las Lajas, el nuevo shopping de San Juan: cuándo abrirá

Imagen ilustrativa.
Pudo ser una tragedia

Dos tucumanos fueron arrastrados por la creciente en Valle Fértil

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija
Condena a un pervertido

Ocho años de cárcel para un hombre de Chimbas que violó en forma reiterada a su propia hija

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa
UFI Estafas

Le ofrecieron 30 cajas de fernet muy baratas y terminó siendo víctima de una estafa

Te Puede Interesar

El Parque de Mayo de San Juan, en medio de profundas transformaciones.
Curiosidades

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo

Por Miriam Walter
El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS
Por primera vez

Con Messi a la cabeza, el Inter Miami se consagró campeón de la MLS

Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta
En Rawson

Vecina del Valle Grande robó una moto y cayó tras las rejas al ser descubierta

Martina Flores presentará su nuevo álbum el próximo 14 de diciembre. video
Talento nuestro

Martina Flores presenta 'Inmarcesible': las cinco particularidades que lo hacen especial e imperdible