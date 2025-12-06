Confirman qué día y dónde jugará la Argentina los partidos de fase de grupos del Mundial 2026

La FIFA publicó este sábado el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos. Con ello, la Selección Argentina —que integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania— ya tiene definido su cronograma para la primera fase, donde buscará el pase a los 16avos de final.
Los partidos de Argentina en fase de grupos
La Scaloneta tendrá tres presentaciones en suelo estadounidense:
Debut vs. Argelia
Fecha: martes 16 de junio
Hora: 22 (Argentina)
Sede: Kansas City Stadium
Será el estreno mundialista y el primer paso del equipo de Lionel Scaloni en la defensa del título.
Segunda fecha vs. Austria
Cierre del grupo vs. Jordania
Qué pasará si Argentina avanza como primera del Grupo J
Si la Albiceleste termina en lo más alto:
16avos de final: jugará ante el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay).
Octavos de final: enfrentaría al segundo de los Grupos D o G (posibles rivales: Estados Unidos, Paraguay, Bélgica).
Fecha: martes 7 de julio
Sede: Atlanta.
Cuartos de final: podría cruzarse con la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Semifinal: hipotético duelo ante Inglaterra o Brasil.
Final:
Si Argentina clasifica como segunda del Grupo J
De terminar en el segundo puesto:
16avos de final: jugaría contra el primero del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos.
Fecha: jueves 2 de julio
-
Sede: Los Ángeles.
Octavos de final: posible cruce con segundos de los Grupos G y L (Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana).
Fecha: lunes 6 de julio
Sede: Dallas.
Cuartos de final:
Semifinal:
Fecha: martes 14 de julio
Sede: Dallas.
En este camino, la Selección quedaría del lado de zonas encabezadas por Alemania, Francia y Países Bajos.