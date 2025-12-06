sábado 6 de diciembre 2025

Cronograma de FIFA

Confirman qué día y dónde jugará la Argentina los partidos de fase de grupos del Mundial 2026

El combinado dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, que ya tienen el fixture definido. Mirá cómo será el camino que recorrerán la Selección y los hinchas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
12

La FIFA publicó este sábado el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos. Con ello, la Selección Argentina —que integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania— ya tiene definido su cronograma para la primera fase, donde buscará el pase a los 16avos de final.

Los partidos de Argentina en fase de grupos

La Scaloneta tendrá tres presentaciones en suelo estadounidense:

Debut vs. Argelia

  • Fecha: martes 16 de junio

  • Hora: 22 (Argentina)

  • Sede: Kansas City Stadium

    Será el estreno mundialista y el primer paso del equipo de Lionel Scaloni en la defensa del título.

Segunda fecha vs. Austria

  • Fecha: lunes 22 de junio

  • Hora: 14 (Argentina)

  • Sede: Dallas Stadium

    Un duelo clave ante un seleccionado europeo con proyección.

Cierre del grupo vs. Jordania

  • Fecha: sábado 27 de junio

  • Hora: 23 (Argentina)

  • Sede: Dallas Stadium

    Partido que podría definir la clasificación y la posición en la tabla del Grupo J.

Qué pasará si Argentina avanza como primera del Grupo J

Si la Albiceleste termina en lo más alto:

  • 16avos de final: jugará ante el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay).

    • Fecha: viernes 3 de julio

    • Sede: Miami Stadium

    • Horario: a definir.

  • Octavos de final: enfrentaría al segundo de los Grupos D o G (posibles rivales: Estados Unidos, Paraguay, Bélgica).

    • Fecha: martes 7 de julio

    • Sede: Atlanta.

  • Cuartos de final: podría cruzarse con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

    • Fecha: sábado 11 de julio

    • Sede: Kansas City.

  • Semifinal: hipotético duelo ante Inglaterra o Brasil.

    • Fecha: miércoles 15 de julio

    • Sede: Atlanta.

  • Final:

    • Fecha: domingo 19 de julio

    • Hora: 15 (Argentina)

    • Sede: Nueva York.

Si Argentina clasifica como segunda del Grupo J

De terminar en el segundo puesto:

  • 16avos de final: jugaría contra el primero del Grupo H, con España y Uruguay como principales candidatos.

    • Fecha: jueves 2 de julio

    • Sede: Los Ángeles.

  • Octavos de final: posible cruce con segundos de los Grupos G y L (Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia o Ghana).

    • Fecha: lunes 6 de julio

    • Sede: Dallas.

  • Cuartos de final:

    • Fecha: viernes 10 de julio

    • Sede: Los Ángeles.

  • Semifinal:

    • Fecha: martes 14 de julio

    • Sede: Dallas.

      En este camino, la Selección quedaría del lado de zonas encabezadas por Alemania, Francia y Países Bajos.

