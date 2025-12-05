viernes 5 de diciembre 2025

Un delantero de San Martín, ¿con un pie afuera?: el video que pone en duda su estadía en Concepción

El jugador fue parte del plantel de Primera División y su futuro es incierto en el campeonato de la B Nacional que viene. Ante eso, compartió una historia llena de misterio. ¿Se va?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Martín descendió a la Primera Nacional y los objetivos a esta altura son otros. Si bien aún están terminando con los últimos entrenamientos para completar diciembre, el equipo comienza a desarmarse. Los que se fueron, el DT nuevo que llegó y el mensaje misterioso de un delantero, ¿Se va?

Se trata de Franco Toloza, el punta que llegó al plantel de Primera División por Raúl Antuña. El ex DT sanjuanino lo sumó a la plantilla por su gran actuación en All Boys y el jugador firmó para el equipo. Si bien no fue titular, fue alternando con el delantero de turno y peleó todas arriba cuando le tocó estar. Su primer y único grito con la camiseta fue para darle el triunfo al Verdinegro en el clásico con Godoy Cruz.

image

Sin embargo, cuando todo es incertidumbre con los jugadores que van a seguir en San Juan, el delantero compartió una historia en su cuenta de Instagram que puso en duda su futuro, al tratarse de un compilado de goles y jugadas que tuvo a lo largo de su carrera. ¿Se va del Pueblo Viejo?

La historia:

image

El video que compartió en sus redes:

Embed - Franco Toloza Delantero

