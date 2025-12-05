Así es Argelia, el rival que marcará el debut de la Scaloneta

Argentina abrirá su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia , el martes 16 de junio, en un debut que todavía tiene horario por confirmar y que marcará el inicio del Grupo J, completado por Austria y Jordania .

Grupo J Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

Tras el sorteo Uno por uno, estos son los grupos del Mundial 2026

El nuevo formato de la Copa del Mundo, que por primera vez contará con 48 selecciones, permitió el regreso de varias naciones al máximo escenario del fútbol. Entre ellas aparece Argelia, que vuelve a la cita global tras haberse ausentado en Qatar 2022 gracias a la ampliación de cupos para África, que pasó de cinco a nueve plazas directas.

Su clasificación fue sólida. En las Eliminatorias africanas lideró el Grupo G ante Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia, disputando diez partidos y acumulando 25 puntos con ocho victorias, un empate y una sola caída. Convirtió 28 goles y recibió apenas ocho. El pasaje al Mundial lo aseguró con una fecha de anticipación, después de un contundente 3-0 sobre Somalia. Mohamed Amoura, hoy delantero del Wolfsburgo, fue la gran figura del ciclo con diez goles.

Detrás del equipo se encuentra el experimentado técnico Vladimir Petkovi, de 62 años. El entrenador, que dirigió a Lionel Scaloni en su etapa en la Lazio, logró darle identidad al seleccionado argelino tras conducir a Suiza en Rusia 2018 (octavos de final) y en la Euro 2020 (cuartos). En Argelia ya disputó la Copa Africana de Naciones 2025 y generó expectativas con un esquema que alterna entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3.

En su estructura, Alexis Guendouz aparece como arquero titular; Aïssa Mandi, del Lille, es el referente defensivo; e Ismaël Bennacer comanda el mediocampo junto a Aniss Moussa y Ramiz Zerrouki. En ataque sobresalen la velocidad de Amoura y la experiencia de Riyad Mahrez, capitán y figura del combinado africano. También se destacan Houssem Aouar y el lateral del Manchester City, Rayan Aït-Nouri.

Argelia registra cuatro participaciones mundialistas: debutó en España 1982, regresó en México 1986, volvió tras 24 años en Sudáfrica 2010 y alcanzó su mejor actuación en Brasil 2014, donde llegó a octavos de final y complicó a Alemania en un recordado 2-1.

Hoy se ubica en el puesto 35 del ranking FIFA y se prepara para ser un rival incómodo. Será el primer obstáculo de una Scaloneta que buscará empezar con paso firme en Kansas City.