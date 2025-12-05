viernes 5 de diciembre 2025

Video

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo y dejó una frase que ilusiona: "Lo intentaremos"

El entrenador argentino fue el encargado de presentar el trofeo durante el sorteo en Washington y dejó un mensaje que encendió la ilusión rumbo al 2026, entre recuerdos de la final de Qatar y su mirada sobre el nuevo desafío.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lionel Scaloni fue uno de los protagonistas centrales en la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, realizada en el Kennedy Center de Washington. En el inicio del evento, el técnico argentino apareció en el escenario cargando la Copa del Mundo conquistada en Qatar, un gesto simbólico que marcó el ingreso oficial del trofeo al sorteo frente a dirigentes, delegaciones y medios de todo el planeta.

Ya con el micrófono en mano, Scaloni recordó la final ante Francia y la definió como “inolvidable”, una jornada llena de tensiones y emociones donde -según remarcó- la Selección jamás dejó de creer. Y conectó ese recuerdo con lo que viene: “Seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y lo vamos a volver a intentar”, dijo, dejando una frase que encendió la ilusión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1996999382156153095&partner=&hide_thread=false

El entrenador llegó a esta gala con un semblante muy distinto al de la previa de Qatar. Aquella vez, Argentina todavía era un proyecto en construcción. Hoy, en cambio, se presenta como campeón vigente y una de las potencias del fútbol mundial. “Comparado con el sorteo anterior estoy más tranquilo”, confesó. “Antes hacíamos muchas cuentas… y al final no se dieron como pensábamos. Para intentar algo grande, hay que cruzarse con los mejores”.

Fiel a su estilo prudente, Scaloni evitó reducir el listado de candidatos y advirtió sobre la paridad del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “No son solo España, Francia, Argentina o Inglaterra. Hay muchos rivales fuertes y desde cuartos ya tenés partidos muy exigentes. Incluso antes, si alguno no hace una buena fase de grupos”, señaló.

Entre los aspectos que más valoró del ciclo, destacó la mentalidad del equipo: “Estamos bien, seguimos batallando como si no hubiésemos ganado nada. Eso me gusta”. Aunque también dejó clara su mayor preocupación: el estado físico de los futbolistas para la cita mundialista.

Scaloni también se refirió a uno de los debates ya instalados: los horarios y las condiciones climáticas del Mundial 2026. Tras la experiencia reciente del Mundial de Clubes, pidió cautela. “No sé cómo será el tema de los horarios. Esperemos que los ajusten. En principio se jugará por cercanía, pero, siendo un país tan grande, algún viaje en avión habrá”, analizó.

Y cerró con una frase que resume lo que imagina para la próxima Copa del Mundo: “Comparado con Qatar, será un Mundial único”.

