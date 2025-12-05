viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Un show larguísimo, el festejo por el grupo J y las perlitas que dejó el sorteo del Mundial

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 reunió una gran expectativa mundial. Las redes dejaron los momentos más desopilantes de la ceremonia y una lluvia de memes que copó las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El sorteo celebrado en Washington D.C. se convirtió en un espectáculo interminable que mantuvo en vilo a millones de fanáticos. Con una puesta en escena cargada de figuras y una duración que dio para todo tipo de comentarios, el evento finalmente dejó definidos los grupos del Mundial y detonó los primeros festejos, especialmente los del Grupo J que integra la Selección Argentina. Los mejores memes en de las redes.

Lee además
fase de grupos confirmada para argentina: debuta con argelia y chocaria con un cuco en los 16vos
Grupo J

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos
lionel scaloni entrego la copa del mundo y dejo una frase que ilusiona: lo intentaremos
Video

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo y dejó una frase que ilusiona: "Lo intentaremos"
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElMichalito/status/1997015257156362377&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fabipa90/status/1996994064445853729&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/frabigol/status/1997019310414278811&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/iuscami/status/1997021801512325384&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Uno por uno, estos son los grupos del Mundial 2026

Un delantero de San Martín, ¿con un pie afuera?: el video que pone en duda su estadía en Concepción

Jordania, su primer Mundial y el último partido de la "Albiceleste" en fase de grupos

Así es Argelia, el rival que marcará el debut de la Scaloneta

La radiografía de Austria, el segundo rival que se topará con Argentina en el Mundial 2026

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial: cuáles son y qué animales representan

Liga Universitaria: cada categoría conoce a sus finalistas, pero habrá que esperar una semana para conocer a los campeones

Los otros tres jugadores que también podrían irse de River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Te Puede Interesar

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue bloqueado en la Justicia
Polémica

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue "bloqueado" en la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria
Tribunales

Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un cuco en los 16vos
Grupo J

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad
A pura voluntad

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

 La quita de subsidios en countries de Córdoba encendió el interrogante de qué pasará en San Juan. 
Desde enero

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?