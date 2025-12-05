viernes 5 de diciembre 2025

Una a una

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial: cuáles son y qué animales representan

Se trata de un alce, un jaguar y un águila, quienes representarán a Canadá, México y Estados Unidos en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La FIFA dio a conocer a las tres mascotas que acompañarán a los aficionados durante el torneo que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México. Se trata de Maple, Zayu y Clutch, un alce canadiense, un jaguar mexicano y un águila estadounidense que simbolizan la diversidad cultural y deportiva de los países anfitriones.

La FIFA detalló que Maple llega desde Canadá como un alce vestido de rojo que ocupa el arco y representa creatividad, resiliencia y un fuerte sentido de individualidad. Por su parte, Zayu, el jaguar de México, fue concebido como un delantero veloz y ágil, capaz de encarnar el dinamismo del fútbol ofensivo. El trío se completa con Clutch, un águila de Estados Unidos que actúa como mediocampista y transmite energía, determinación y liderazgo dentro del equipo.

image

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, celebró la presentación al destacar que estas figuras “expresan alegría, emoción y unión”, y anticipó que estarán presentes en camisetas, videojuegos y en numerosas actividades con los fanáticos a lo largo del campeonato.

