Los otros tres jugadores que también podrían irse de River

El mercado de pases de River arrancó tal y como se esperaba: sumamente activo. Luego de las salidas de los seis jugadores que finalizaban contrato en diciembre, Marcelo Gallardo y la dirigencia apretaron el pie en el acelerador en la búsqueda de refuerzos, con una lista de candidatos por los que ya iniciaron tratativas.

Pero eso no será todo: al mismo tiempo, en el club hay ciertos futbolistas con vínculo vigente que el DT no tendrá como prioridad en 2026 y la idea es que encuentren un nuevo rumbo si llega una oferta convincente: Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos. En ese sentido, son los próximos que podrían irse.

El mensaje que nació de Núñez luego de una temporada nefasta, que lo dejó en vilo para clasificar a la próxima Copa Libertadores (necesita que Boca salga campeón del Clausura), es que no hay nadie "intransferible". Y algunos, como los mencionados, más bien lo contrario: están "en vidriera".

Por edad, margen de dejarle una ganancia onerosa a la institución y además un presente turbulento que los pone en carácter de prescindibles, tanto Paulo Díaz como Boselli y Bustos figuran como esos jugadores a vender en este mercado de pases de River. ¿El motivo? Doble: no solo no están en los planes de Gallardo, sino que además pretenden cambiar de aire.

En Núñez son mayoría los que creen que la historia de Díaz, que ni siquiera fue convocado por Gallardo para los últimos partidos con Vélez y Racing (una muestra de su falta de consideración), ya merece un fin de ciclo. Y es por eso que si aparece una propuesta sobre la mesa la considerarán seriamente, aunque tenga contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de 8 millones de dólares netos.

En 2024, Al-Qadsiah de Arabia Saudita sondeó al chileno con la intención de llevárselo por una cifra jugosa, pero con su falta de minutos y el bajón futbolístico del último tiempo ya no hubo nuevos contactos.

Boselli fue repescado por Gallardo de Estudiantes con ánimos de que sea una moneda de recambio, pero tuvo muy poca participación y hoy vislumbra como un futbolista para salir nuevamente de Núñez. Nadie descarta que sea otra vez por un préstamo, pero dependerá de las oportunidades del mercado.

En cuanto a Bustos, el plan de ambas partes es que siga un nuevo rumbo en 2026. Sin los minutos imaginados por el jugador, fundamentalmente ante el arribo de Gonzalo Montiel, el lateral derecho ve con buenos ojos buscar rodaje en otros puertos. Por ahora, Brasil asoma como posibilidad (ya jugó en Internacional) y volvió a resonar la chance de volver a Independiente, que hoy parece poco probable.