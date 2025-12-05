viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Movimientos en Núñez

Los otros tres jugadores que también podrían irse de River

A los seis que partieron recientemente podrían sumárseles otros con vínculo vigente, pero que no están en los planes de Gallardo para 2026 y pretenden cambiar de aire.

Por Redacción Tiempo de San Juan
paulo-diaz_862x485

El mercado de pases de River arrancó tal y como se esperaba: sumamente activo. Luego de las salidas de los seis jugadores que finalizaban contrato en diciembre, Marcelo Gallardo y la dirigencia apretaron el pie en el acelerador en la búsqueda de refuerzos, con una lista de candidatos por los que ya iniciaron tratativas.

Lee además
franco colapinto cerro un primer dia positivo en las practicas del gran premio de abu dhabi
Form

Franco Colapinto cerró un primer día positivo en las prácticas del Gran Premio de Abu Dhabi
Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Pero eso no será todo: al mismo tiempo, en el club hay ciertos futbolistas con vínculo vigente que el DT no tendrá como prioridad en 2026 y la idea es que encuentren un nuevo rumbo si llega una oferta convincente: Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos. En ese sentido, son los próximos que podrían irse.

El mensaje que nació de Núñez luego de una temporada nefasta, que lo dejó en vilo para clasificar a la próxima Copa Libertadores (necesita que Boca salga campeón del Clausura), es que no hay nadie "intransferible". Y algunos, como los mencionados, más bien lo contrario: están "en vidriera".

Por edad, margen de dejarle una ganancia onerosa a la institución y además un presente turbulento que los pone en carácter de prescindibles, tanto Paulo Díaz como Boselli y Bustos figuran como esos jugadores a vender en este mercado de pases de River. ¿El motivo? Doble: no solo no están en los planes de Gallardo, sino que además pretenden cambiar de aire.

En Núñez son mayoría los que creen que la historia de Díaz, que ni siquiera fue convocado por Gallardo para los últimos partidos con Vélez y Racing (una muestra de su falta de consideración), ya merece un fin de ciclo. Y es por eso que si aparece una propuesta sobre la mesa la considerarán seriamente, aunque tenga contrato vigente hasta 2027 y una cláusula de 8 millones de dólares netos.

En 2024, Al-Qadsiah de Arabia Saudita sondeó al chileno con la intención de llevárselo por una cifra jugosa, pero con su falta de minutos y el bajón futbolístico del último tiempo ya no hubo nuevos contactos.

Boselli fue repescado por Gallardo de Estudiantes con ánimos de que sea una moneda de recambio, pero tuvo muy poca participación y hoy vislumbra como un futbolista para salir nuevamente de Núñez. Nadie descarta que sea otra vez por un préstamo, pero dependerá de las oportunidades del mercado.

En cuanto a Bustos, el plan de ambas partes es que siga un nuevo rumbo en 2026. Sin los minutos imaginados por el jugador, fundamentalmente ante el arribo de Gonzalo Montiel, el lateral derecho ve con buenos ojos buscar rodaje en otros puertos. Por ahora, Brasil asoma como posibilidad (ya jugó en Internacional) y volvió a resonar la chance de volver a Independiente, que hoy parece poco probable.

Seguí leyendo

Inician las inscripciones para la Escuelita de Deportes en la Naturaleza

Argentina conoce a sus rivales: hora y todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026

Cuál es el "Grupo de la Muerte" que podría tocarle a la Selección argentina en el Mundial 2026

Regreso triunfal en casa: UPCN superó 3-0 a Vélez en el inicio del Tour 3

Los hinchas más fieles y ruidosos de la banda del Gremial

San Juan palpita el Mundialito de Bancaria 2025

Quiénes son los sanjuaninos nominados junto a Colapinto, Paredes y Di María en los Premios Olimpia

La pedaleada más especial: a sus 67 años, el primer rey de la Vuelta a San Juan volvió a su tierra adoptiva para culminar el "Viaje Soñado"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?
¡Bomba!

Falabella anunció la apertura de un nuevo local: ¿dónde queda?

Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Te Puede Interesar

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad
Logro

El sueño de la carrera de Medicina en la UNSJ ya es una realidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Leonidas, la víctima fatal de este asesinato en Iglesia. video
UFI Norte

Le dictaron prisión domiciliaria al expolicía señalado de asesinar a su primo en Iglesia

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno
Este viernes

Ex ministro uñaquista Alberto Hensel llegó a un acuerdo integral por la causa de las estafas con un terreno

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno