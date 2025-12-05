viernes 5 de diciembre 2025

Temporada 2025

Liga Universitaria: cada categoría conoce a sus finalistas, pero habrá que esperar una semana para conocer a los campeones

El Palomar fue testigo el fin de semana pasado de emocionantes y peleados encuentros. El pronóstico de tormentas provocó que se reprogramen las finales para más adelante

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria se acerca a su final de temporada.

La temporada 2025 de la Liga Universitaria entró en su recta final. Tras un fin de semana plagado de emocionantes y disputados encuentros en el Complejo Deportivo El Palomar, quedaron confeccionadas las finales de cada una de las tres categorías: A, B y C.

En la A, San Birrence tuvo que emplearse a fondo para vencer por un ajustado 1-0 a Constructores y meterse en la pelea por el título frente a Otro Equipo, que ya tenía asegurado su lugar de privilegio al haber sido el primero de la fase regular.

Cabe señalar que San Birrence es el actual campeón de la A y tiene en sus manos la posibilidad de proclamarse bicampeón. Esta final, como las de las otras categorías, aún no tiene fecha definida ya que por la alerta meteorológica que rige para este finde largo desde la organización se decidió reprogramarlo.

En las semifinales de la segunda categoría también hubo mucha emoción. Tal es así que Nottingham Miedo se convirtió en finalista tras empatar (1-1) y vencer en la definición por penales (2-1) a La Máquina.

Su adversario por el título será Mavricks, que derrotó por 1-0 a Antorcha. Cabe recordar que ambos finalistas ya consiguieron el ascenso para jugar el año próximo en la A.

En la C también hubo muchas expectativas para conocer a los finalistas –y también ascendidos-. Fue Newcauce el que al menos desde el resultado sufrió menos ya que venció a Agrimensura por 3-0. En tanto que Mesa Chica logró meterse en la final al imponerse 1-0 sobre Tablada.

Temas
