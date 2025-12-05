Uno por uno, estos son los grupos del Mundial 2026

Washington fue este viernes el epicentro del sorteo que definió la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 . La Selección Argentina , vigente campeona del mundo, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

En tanto, el denominado “grupo de la muerte” parece inclinarse hacia el que encabeza Francia. La subcampeona del mundo, con Mbappé a la cabeza, deberá enfrentar a Senegal -su viejo fantasma de Corea-Japón 2002- y a la poderosa Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard.