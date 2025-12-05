Uno por uno, estos son los grupos del Mundial 2026

Washington fue este viernes el epicentro del sorteo que definió la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
El sorteo realizado en Washington definió el mapa del Mundial 2026. Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que Francia cayó en el grupo más exigente junto a Senegal y la Noruega de Haaland.
En tanto, el denominado “grupo de la muerte” parece inclinarse hacia el que encabeza Francia. La subcampeona del mundo, con Mbappé a la cabeza, deberá enfrentar a Senegal -su viejo fantasma de Corea-Japón 2002- y a la poderosa Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard.
Así quedaron los grupos del Mundial 2026
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Repechaje Europa D -Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda-
Grupo B
Canadá
Repechaje Europa A -Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina-
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Repechaje Europa C -Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo-
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Repechaje Europa B -Ucrania, Suecia, Polonia y Albania-
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Repechaje FIFA -Bolivia, Surinam o Irak-
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá