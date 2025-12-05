viernes 5 de diciembre 2025

Tras el sorteo

Uno por uno, estos son los grupos del Mundial 2026

El sorteo realizado en Washington definió el mapa del Mundial 2026. Argentina compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, mientras que Francia cayó en el grupo más exigente junto a Senegal y la Noruega de Haaland.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En tanto, el denominado “grupo de la muerte” parece inclinarse hacia el que encabeza Francia. La subcampeona del mundo, con Mbappé a la cabeza, deberá enfrentar a Senegal -su viejo fantasma de Corea-Japón 2002- y a la poderosa Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard.

image

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México

  • Sudáfrica

  • Corea del Sur

  • Repechaje Europa D -Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda-

Grupo B

  • Canadá

  • Repechaje Europa A -Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina-

  • Qatar

  • Suiza

Grupo C

  • Brasil

  • Marruecos

  • Haití

  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos

  • Paraguay

  • Australia

  • Repechaje Europa C -Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo-

Grupo E

  • Alemania

  • Curazao

  • Costa de Marfil

  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos

  • Japón

  • Repechaje Europa B -Ucrania, Suecia, Polonia y Albania-

  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica

  • Egipto

  • Irán

  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España

  • Cabo Verde

  • Arabia Saudita

  • Uruguay

Grupo I

  • Francia

  • Senegal

  • Repechaje FIFA -Bolivia, Surinam o Irak-

  • Noruega

Grupo J

  • Argentina

  • Argelia

  • Austria

  • Jordania

Grupo K

  • Portugal

  • Repechaje FIFA -Nueva Caledonia, Jamaica o RD Congo-

  • Uzbekistán

  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra

  • Croacia

  • Ghana

  • Panamá

