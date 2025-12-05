viernes 5 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El europeo de la zona

La radiografía de Austria, el segundo rival que se topará con Argentina en el Mundial 2026

Tras 28 años sin presencia mundialista, Austria regresará a la Copa del Mundo y será el segundo rival de Argentina: se medirán el lunes 22 de junio en el Dallas Stadium, en un duelo clave para el grupo J.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Austria vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y lo hace con una mezcla de ilusión, modestia y un desafío enorme por delante. Aunque no figura entre las selecciones más poderosas del torneo, el sorteo la colocó frente a una prueba de máxima exigencia. Se enfrentará a la Argentina en la segunda fecha del grupo J, el lunes 22 de junio, con horario aún por confirmar. Ese duelo será uno de los más esperados de su retorno mundialista y marcará buena parte de su destino en el certamen.

Lee además
fase de grupos confirmada para argentina: debuta con argelia y chocaria con un cuco en los 16vos
Grupo J

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos
uno por uno, estos son los grupos del mundial 2026
Tras el sorteo

Uno por uno, estos son los grupos del Mundial 2026

Sin las grandes estrellas de otras épocas, Austria construye su competitividad desde un plantel sólido, con mayoría de futbolistas que militan en la Bundesliga alemana, una liga que históricamente influyó en su identidad futbolística. Los resultados recientes muestran cierto equilibrio: una goleada 10-0 a San Marino que sirvió de impulso, victorias clave ante Chipre y Bosnia para afirmarse en la lucha por la clasificación y una caída ante Rumania que reveló algunos límites. El recorrido, igualmente, alcanzó para que el equipo accediera al Mundial tras un cierre dramático: definió mano a mano con Bosnia el primer puesto del grupo y solo pudo asegurar su pasaje después de empatar de local un partido que comenzó perdiendo.

En el banco está Ralf Rangnick, un entrenador alemán de 67 años considerado una referencia en Europa. Su nombre está asociado al gegenpressing, la presión inmediata tras la pérdida de la pelota que busca desordenar al rival y acelerar transiciones. Desde su llegada en 2022, Austria se alineó detrás de esa idea, ganando intensidad, agresividad en la recuperación y una identidad reconocible, indispensable para un equipo sin figuras rutilantes.

El faro futbolístico es David Alaba, capitán y referente del Real Madrid. A sus 33 años cumplirá el sueño de disputar un Mundial, posiblemente el único de su carrera. Elegante, rápido y con buena pegada, es un sostén defensivo imprescindible, aunque lesiones recientes lo dejaron al margen del partido decisivo frente a Bosnia. A su lado convive una camada joven que empuja, con Nikolaus Wurmbrand como símbolo: el delantero de 19 años del Rapid Viena debutó con gol en octubre y se ganó un lugar como alternativa real en el ataque, una aparición que entusiasma al cuerpo técnico.

alaba
David Alaba, referente de Austria.

David Alaba, referente de Austria.

Austria llega al Mundial con un estilo definido: presión alta, intensidad constante, circulación rápida y búsqueda permanente de transiciones que sorprendan. Es un equipo que intenta compensar la falta de grandes individualidades con funcionamiento colectivo y esfuerzo físico. Así, pretende incomodar incluso a selecciones de jerarquía superior.

En cuanto al equipo que podría presentar, Rangnick tiene en mente una base conocida, encabezada por Alexander Schlager en el arco; una defensa con Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso y Phillipp Mwene; un mediocampo compuesto por Xaver Schlager y Nicolas Seiwald; y un frente ofensivo con Patrick Wimmer, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

Hoy, Austria ocupa el puesto 24 del ranking FIFA, fue fundada en 1904, tiene siete participaciones mundialistas y su mejor actuación fue un tercer puesto. No es candidata, pero sí un rival incómodo, ordenado y físicamente intenso. Y ya sabe que su gran examen llegará pronto: el cruce con la selección argentina en Dallas, una cita que puede comenzar a definir el futuro de ambos en el camino hacia los octavos de final.

Temas
Seguí leyendo

Un delantero de San Martín, ¿con un pie afuera?: el video que pone en duda su estadía en Concepción

Un show larguísimo, el festejo por el grupo J y las perlitas que dejó el sorteo del Mundial

Jordania, su primer Mundial y el último partido de la "Albiceleste" en fase de grupos

Así es Argelia, el rival que marcará el debut de la Scaloneta

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo y dejó una frase que ilusiona: "Lo intentaremos"

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas del Mundial: cuáles son y qué animales representan

Liga Universitaria: cada categoría conoce a sus finalistas, pero habrá que esperar una semana para conocer a los campeones

Los otros tres jugadores que también podrían irse de River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el Chiqui Tapia y otra que figura a su nombre
En Chimbas y Capital

Cuáles son las dos propiedades en San Juan que declaró el "Chiqui" Tapia y otra que figura a su nombre

Personal de la Policía Federal Argentina cuando allanó la casa de la hija del empresario Calivar en Capital. A ella la acusaron de ayudar a su padre huir del país. 
Las sospechas eran ciertas

Capturaron, tras 6 años de búsqueda, a un reconocido empresario sanjuanino denunciado por abuso

El Colegio de Psicólogos emitió un comunicado para advertir a la población sanjuanina que, actualmente, una mujer se desempeña en el ámbito de la psicología, pero en realidad no está matriculada.
Cuidado

Advierten que una sanjuanina atiende como psicóloga, pero no está matriculada

Todos los pronósticos aseguran que San Juan tendrá lluvias este fin de semana.
A preparar el paraguas

Alerta naranja en San Juan por tormentas: a qué hora llegaría la lluvia más intensa

Matías Borgogno, figura de los 32avos de final.
¿Se va?

Bomba en San Martín: un grande del fútbol argentino puso sus ojos en Borgogno

Te Puede Interesar

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue bloqueado en la Justicia
Polémica

Pese a que apeló la inhabilitación de su matrícula y podía seguir litigando, Julián Gil fue "bloqueado" en la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan
Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria
Tribunales

Doble tragedia en Ruta 40: el conductor de la camioneta dejará el Penal e irá a prisión domiciliaria

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un cuco en los 16vos
Grupo J

Fase de grupos confirmada para Argentina: debuta con Argelia y chocaría con un 'cuco' en los 16vos

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad
A pura voluntad

Wenchy Moreno, primer médico con parálisis cerebral, llega a San Juan este domingo para dar una charla sobre discapacidad

 La quita de subsidios en countries de Córdoba encendió el interrogante de qué pasará en San Juan. 
Desde enero

El Gobierno nacional quita subsidios de luz en countries cordobeses: ¿puede pasar en San Juan?