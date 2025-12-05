La radiografía de Austria, el segundo rival que se topará con Argentina en el Mundial 2026

Austria vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y lo hace con una mezcla de ilusión, modestia y un desafío enorme por delante. Aunque no figura entre las selecciones más poderosas del torneo, el sorteo la colocó frente a una prueba de máxima exigencia. Se enfrentará a la Argentina en la segunda fecha del grupo J , el lunes 22 de junio, con horario aún por confirmar. Ese duelo será uno de los más esperados de su retorno mundialista y marcará buena parte de su destino en el certamen.

Sin las grandes estrellas de otras épocas, Austria construye su competitividad desde un plantel sólido, con mayoría de futbolistas que militan en la Bundesliga alemana, una liga que históricamente influyó en su identidad futbolística. Los resultados recientes muestran cierto equilibrio: una goleada 10-0 a San Marino que sirvió de impulso, victorias clave ante Chipre y Bosnia para afirmarse en la lucha por la clasificación y una caída ante Rumania que reveló algunos límites. El recorrido, igualmente, alcanzó para que el equipo accediera al Mundial tras un cierre dramático: definió mano a mano con Bosnia el primer puesto del grupo y solo pudo asegurar su pasaje después de empatar de local un partido que comenzó perdiendo.

En el banco está Ralf Rangnick, un entrenador alemán de 67 años considerado una referencia en Europa. Su nombre está asociado al gegenpressing, la presión inmediata tras la pérdida de la pelota que busca desordenar al rival y acelerar transiciones. Desde su llegada en 2022, Austria se alineó detrás de esa idea, ganando intensidad, agresividad en la recuperación y una identidad reconocible, indispensable para un equipo sin figuras rutilantes.

El faro futbolístico es David Alaba, capitán y referente del Real Madrid. A sus 33 años cumplirá el sueño de disputar un Mundial, posiblemente el único de su carrera. Elegante, rápido y con buena pegada, es un sostén defensivo imprescindible, aunque lesiones recientes lo dejaron al margen del partido decisivo frente a Bosnia. A su lado convive una camada joven que empuja, con Nikolaus Wurmbrand como símbolo: el delantero de 19 años del Rapid Viena debutó con gol en octubre y se ganó un lugar como alternativa real en el ataque, una aparición que entusiasma al cuerpo técnico.

Austria llega al Mundial con un estilo definido: presión alta, intensidad constante, circulación rápida y búsqueda permanente de transiciones que sorprendan. Es un equipo que intenta compensar la falta de grandes individualidades con funcionamiento colectivo y esfuerzo físico. Así, pretende incomodar incluso a selecciones de jerarquía superior.

En cuanto al equipo que podría presentar, Rangnick tiene en mente una base conocida, encabezada por Alexander Schlager en el arco; una defensa con Konrad Laimer, David Alaba, Kevin Danso y Phillipp Mwene; un mediocampo compuesto por Xaver Schlager y Nicolas Seiwald; y un frente ofensivo con Patrick Wimmer, Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic.

Hoy, Austria ocupa el puesto 24 del ranking FIFA, fue fundada en 1904, tiene siete participaciones mundialistas y su mejor actuación fue un tercer puesto. No es candidata, pero sí un rival incómodo, ordenado y físicamente intenso. Y ya sabe que su gran examen llegará pronto: el cruce con la selección argentina en Dallas, una cita que puede comenzar a definir el futuro de ambos en el camino hacia los octavos de final.