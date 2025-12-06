sábado 6 de diciembre 2025

Ahora sí

Infantino se disculpó con Scaloni por obligarlo a usar guantes con la Copa del Mundo y lo compensó

El presidente de la FIFA le pidió perdón al entrenador argentino e hizo que se suba al escenario para agarrar el trofeo. Mirá cómo fue el curioso momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, protagonizó un momento de alto simbolismo durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC. El entrenador subió al escenario con la Copa del Mundo en sus brazos, cumpliendo con una tradición que también se cumplió en ediciones anteriores. No obstante, el peculiar detalle pasó por los guantes blancos que tuvo que utilizar el director técnico, algo que no pasó desapercibido. Un día después, en medio del evento en el que la FIFA reveló el calendario completo del certamen internacional, Gianni Infantino tuvo un notable gesto con el hombre de Pujato.

Segundos después de que la Casa Madre del Fútbol confirmara los horarios de los partidos de la fase de grupos del combinado nacional albiceleste, el presidente de la FIFA le pidió disculpas a Scaloni por los guantes que tuvo que utilizar. “Quiero decir algo, porque no lo sabía, te pido disculpas, Lionel Scaloni. Por lo que pasó ayer. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”, comenzó el máximo mandatario.

Posteriormente, dejó de hablar en inglés y comentó en español: “Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho el Fenómeno (Ronaldo). En nombre de la FIFA, ven”. Infantino le insistió a Scaloni para que se suba al escenario y le llevó el trofeo para que lo coloque en la mesa en la que estaba ubicado.

“Ahora la puedes entregar una vez más”, sumó Infantino. “Gracias, pero... Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad. Bueno, no pasa nada”, explicó el entrenador de Argentina.

“Después de ser campeón del mundo, cada día pareces más joven”, bromeó el dirigente tras los dichos del estratega albiceleste. Antes de retirarse del escenario, Scaloni bromeó con Ronaldo y volvió a agradecer el gesto que tuvo el presidente de la FIFA: “Muchas gracias por el detalle”.

Vale recordar que una vez finalizó el sorteo y quedaron diagramados todos los grupos de la Copa del Mundo, Scaloni aseguró que la organización lo obligó a utilizar los guantes. “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”, explicó.

A pesar del inusual suceso de los guantes, el entrenador de la Selección se mostró orgulloso por volver a tener la Copa del Mundo entre sus brazos: “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque somos los vigentes campeones”. En esta misma línea, en diálogo con Telefé, agregó: “Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de réplica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”.

Fuente: Infobae

