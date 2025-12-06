sábado 6 de diciembre 2025

Vuelve Velasco: la lista de convocados de Boca para recibir a Racing por las semis

El volante ofensivo dejó atrás su distensión ligamentaria, se entrenó toda la semana a la par y está citado por Claudio Úbeda en lugar de Brian Aguirre para el choque ante la Academia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la semana previa al choque ante Racing por la semifinal del Torneo Clausura, Boca recuperó al soldado que le faltaba: Alan Velasco se entrenó a la par del grupo y forma parte de la lista de convocados de Claudio Úbeda, revelada en la mañana del sábado. ¿Quién le cedió su lugar? Brian Aguirre, extremo que hasta hace no mucho era titular y perdió mucho terreno con Exequiel Zeballos.

El pasado 8 de octubre, día del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Velasco sufrió una distensión en el ligamento de la rodilla derecha durante un entrenamiento. La misma lo marginó de los últimos cinco encuentros de la fase regular del Clausura, además de los choques de octavos de final ante Talleres y cuartos contra Argentinos Juniors.

En la semana previa al choque ante el Bicho ya había realizado algunos entrenamientos a la par del grupo y en la presente lo hizo durante todos los días. El jueves, día en el que Úbeda realiza la práctica de fútbol y delinea el once que jugará el fin de semana, el surgido de las inferiores de Independiente jugó para el equipo suplente sin inconvenientes. Esto provocó que fuera considerado por el DT para la concentración que comenzó el pasado viernes a partir en el Hotel Intercontinental.

El que quedó afuera de la lista es Brian Aguirre, extremo que supo ser importante en el resurgimiento de Boca en los últimos meses. Fue titular en nueve partidos consecutivos: desde el empate 1 a 1 ante Racing el 9 de agosto, hasta la derrota ante Belgrano el 18 de octubre. En ese lapso anotó un gol y repartió dos asistencias. En aquel encuentro ante el Pirata, Exequiel Zeballos entró y cambió el partido. Pese a que no pudo evitar la caída del Xeneize, convirtió el tanto del descuento y forzó jugadas que podrían haber culminado en la igualdad.

Desde entonces, el ex-Newell's fue suplente en los cinco partidos siguientes e ingresó apenas un minuto en la victoria ante Barracas y 10' en el triunfo ante Argentinos. En esta sucesión de partidos quedó por debajo del Chango, quien le ganó el puesto, pero también de Kevin Zenón, que hoy parece la primera opción para Úbeda a la hora de colocar un extremo. Tal es así que el DT decidió dejarlo afuera de la lista ante el regreso de otra pieza ofensiva como Alan Velasco.

